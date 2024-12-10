Як розмовляти з роботодавцем про підвищення зарплати: 6 порад — Finance.ua

Як розмовляти з роботодавцем про підвищення зарплати: 6 порад Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Як розмовляти з роботодавцем про підвищення зарплати: 6 порад

Переговори про підвищення зарплати — це не лише шанс отримати гідну винагороду за працю, а й можливість довести свою цінність для компанії. Однак багатьом працівникам складно почати таку розмову через страх відмови або невпевненість у собі. Щоб зменшити хвилювання і підвищити шанси на успіх, потрібно правильно підготуватися.

Фахівці порталу robota.ua поділилися дієвими рекомендаціями, які допоможуть у цьому.

Оцініть свої досягнення та внесок у компанію

Перш ніж почати переговори про підвищення зарплати, проаналізуйте, яких результатів ви досягли за останній час, що зробили для компанії та які конкретні цілі допомогли реалізувати. Щоб нічого не забути, складіть список ваших досягнень, нагород або інших здобутків, щоб мати переконливі аргументи. Якщо ж ваша компанія має певні критерії для оцінки працівників (наприклад, продуктивність, ініціативність, командна робота), обов’язково враховуйте їх.

Дослідіть середню заробітну плату за вашою посадою

Перед тим як озвучити свої вимоги, знайдіть інформацію про середню заробітну плату на аналогічних посадах у вашій галузі та регіоні. Це дозволить оцінити відповідність заробітної плати ринковим вимогам. Щоб провести таке дослідження, використовуйте онлайн-ресурси на кшталт Glassdoor чи LinkedIn. Але не забудьте враховувати додаткові фактори: розмір компанії, її фінансовий стан, рівень вашої кваліфікації та досвіду. Також зверніть увагу на місце роботи — зарплати можуть відрізнятися залежно від міста або регіону.

Визначте бажану суму та будьте готові до компромісів

Перед початком переговорів обовʼязково визначте бажану суму підвищення, орієнтуючись на свої досягнення, ринкові умови і фінансові можливості компанії. Однак пам’ятайте, що переговори — це не тільки про те, що ви хочете, але й про те, що компанія може вам запропонувати. Тому будьте готові до компромісу. Наприклад, якщо компанія не може виплачувати бажану вам суму, подумайте про альтернативи: бонуси, відпустка, додаткові вихідні, можливість кар’єрного зростання тощо, навчання, абонемент у спортзал тощо. Зрештою, переговори про підвищення зарплати — це не лише питання грошей, а й взаєморозуміння та прагнення знайти рішення, яке задовольнить обидві сторони.

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Виберіть правильний час для переговорів

Якщо компанія переживає фінансові труднощі або нещодавно скорочувала штат, це може бути не найкращий час для переговорів про підвищення зарплати. Однак якщо організація немає проблем з фінансами, а ви нещодавно завершили важливий проєкт, то це найкращий час для такої розмови. Також важливо враховувати графік роботи керівника. Якщо бос надто завантажений або стривожений, краще відкласти розмову. Дочекайтеся моменту, коли керівник зможе приділити вам увагу й поговорити без поспіху.

Підготуйте промову заздалегідь

Хвилювання і невпевненість можуть негативно вплинути на результат переговорів. Щоб знизити рівень стресу, заздалегідь подумайте, що саме ви хочете сказати, та складіть текст промови. Можете почати із нагадування про ключові досягнення, акцентуйте на тому, як саме ваша сумлінна праця позитивно впливає на певні процеси в компанії. Далі поясніть, чому саме зараз доцільно говорити про підвищення (наприклад, через ваш професійний ріст чи значний внесок у проєкти). Завершіть розмову чітким і ввічливим проханням, наприклад: «Чи можемо ми обговорити можливість підвищення моєї заробітної плати відповідно до результатів роботи?».

Розробіть стратегію на випадок, якщо вам відмовлять

Попри підготовку та зібрані аргументи, вам можуть відмовити. У такому випадку важливо зберегти спокій та зрозуміти причини відмови. Можливо, роботодавець не може підвищити зарплату через фінансові труднощі або ж ви ще недостатньо зробили для розвитку компанії. Якщо причина у вас, поцікавтеся, які конкретно кроки потрібно зробити, щоб отримати підвищення у майбутньому. Якщо ж відмовили через фінансові труднощі компанії, запитайте, чи можуть вам запропонувати додаткові бонуси тощо. Якщо ви впевнені, що заслуговуєте на підвищення зарплатні вже зараз, ще раз підкресліть свої досягнення і запропонуйте переглянути це питання через кілька місяців.

Використовуючи ці поради, ви зможете підготуватися до переговорів про підвищення зарплати та досягти бажаного результату. І як би страшно не було почати таку розмову, пам’ятайте — ваша праця має оцінюватися справедливо.

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