ТОП-10 вакансій для менеджерів: які високі посади пропонують в Україні — Finance.ua

ТОП-10 вакансій для менеджерів: які високі посади пропонують в Україні Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 вакансій для менеджерів: які високі посади пропонують в Україні

Актуальні вакансії для менеджерів в різних містах України та що роботодавці очікують від кандидатів. Про це йдеться в добірці вакансій, розміщених на budni.robota.uа

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Пропозиції актуальні та доступні для працевлаштування.

📍Київ

Міжнародний медіасервіс шукає фінансового директора з 5+ роками досвіду роботи на керівних фінансових посадах у великих компаніях, досвід роботи у сферах діджитал, IT, медіа або Big4 буде перевагою. Роботодавець анонсує: безкоштовні уроки англійської мови; заняття з плавання, а також уроки настільного тенісу; послуги корпоративного психолога; знижки від брендів-партнерів.

📍Вінниця, Черкаси, Біла Церква, Кропивницький, Кременчук, Тульчин

Національна виробничо-дистриб'юторська компанія шукає спеціаліста з досвідом роботи на керівній посаді у сфері FMCG — від 3-х років (НТВ, регіональний менеджер, директор філії, національний директор), готового до відряджень по підконтрольній території. Що потрібно робити: управляти продажами на закріпленій території; виконувати планові показники з продажу; підтримувати і розвивати клієнтську базу, а також якісну представленість в ТТ; контролювати дебіторську заборгованість; проводити переговори та вводити продукцію в мережі.

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📍Київ

Державний банк пропонує майбутньому працівнику, серед іншого: медичне страхування; підтримку та допомогу у кризових ситуаціях завдяки благодійній програмі «Допоможемо разом»; навчання у безкоштовній внутрішній школі DOSVID за менеджерськими, лідерськими та професійними навичками та в ІТ-школі за напрямками SQL, Data Science та іншим технічними спеціальностями; англомовні speaking club; sport community, які проводять безкоштовні тренування щодня: від спортивних танців до силових тренувань.

📍Полтава

Один із лідерів українського ринку харчових продуктів та напоїв відкриває вакансію. Портрет ідеального кандидата на посаду: досвід роботи в продажах — від 2-х років (зокрема, управління торговою командою); високий рівень комунікабельності, навички переговорів та ефективної презентації; аналітичні здібності; знання підходів формування попиту та задоволення потреб споживачів; водійське посвідчення категорії «В» та власне авто; готовність до відряджень (Полтава, область); проживання у м. Лубни або м. Кременчук.

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📍Київ/віддалено

Продуктова IT-компанія запрошує в команду фахівця з 5+ роками досвіду роботи з продуктами B2 В на посаді Head of Digital Marketing/СМО/ Head of Marketing; вищою освітою у галузі маркетингу, реклами або суміжних галузях; високим рівнем розуміння рекламної упаковки (що продають тексти landing page); змістовним розумінням інструментів online-маркетингу; досвідом роботи із закордонними ринками; рівнем англійської — В2; досвідом роботи з інструментами аналітики (Google Analytics тощо).

📍Київ

Провідний оператор з поставок бутильованої води в Україні оголошує про відкриття вакансії. Завдання на посаді: управління транспортною, складською та логістикою адресної доставки; організація та контроль виконання наявних бізнес-процесів в компанії; аналітика наявних бізнес-процесів та підготовка пропозицій щодо їх оптимізації; якісне та своєчасне впровадження усіх наявних в компанії проєктних завдань; забезпечення доставки продукції до клієнта із дотриманням стандартів компанії; здійснення контролю за наявністю необхідної кількості та якості транспорту; контроль за своєчасним виконанням заходів згідно з затвердженим планом.

📍Полтава

На посаду розглядають кандидатів з досвідом роботи на керівній посаді — не менше 2-х років у сфері FMCG та досвідом управління бюджетом та фінансовою аналітикою. Серед обов’язків: керування філією компанії, забезпечення її ефективної роботи та досягнення поставлених цілей; розробка та впровадження стратегії розвитку філії, забезпечення її конкурентоспроможності на ринку; управління командою співробітників філії, розвиток їхнього потенціалу та встановлення високої робочої культури; планування та контроль бюджету філії, ефективне використання ресурсів.

📍Київ (офіс pet-friendly)/віддалено

Лідер ринку зоо-ритейлерів запрошує на роботу фахівців з досвідом управління на аналогічній посаді — від 3-х років. Основні завдання: розробка та впровадження стратегій збільшення продажів та розвитку бізнесу в регіоні; контроль за фінансовою діяльністю підпорядкованих підрозділів; скіловість в діджиталі операційних процесів; практичний досвід у менеджменті діяльності команди регіонального управління компанії.

📍Київ

Нафтовидобувна компанія України, яка займається видобутком нафти та газу, а також ритейлом пального через власну мережу АЗК, запрошує приєднатися до команди фахівців з досвідом роботи на аналогічній посаді в роздрібній торгівлі — від 3-х років (паливний ритейл буде перевагою); досвідом у розробці та реалізації довгострокових бізнес-стратегій; досвідом оптимізації процесів, управління ланцюгами постачання, забезпечення ефективної роботи заправок; досвідом у просуванні бренду, управлінні маркетинговими кампаніями та розвитку клієнтських відносин.

📍Дніпро

Інжинірингова компанія, яка входить до складу Корпорації «АТБ», запрошує на роботу фахівців з вищою інженерною будівельною освітою (ПГС, Архітектура, ГС); досвідом роботи — не менше 10 років на керівній посаді будівельної компанії або служби замовника/підрядника; знанням актуальної законодавчої бази України у сфері проєктування та будівництва, правил проведення торгів, порядку укладання та виконання договорів з питань проєктування та будівництва, порядку розробки та погодження проєктно-кошторисної документації, основ економіки та організації виробництва, праці та управління.

Нагадаємо, Київський міський центр зайнятості презентував унікальні можливості для тих, хто мріє про роботу в столиці. Розуміючи важливість комфортних умов проживання для співробітників, роботодавці пропонують гнучкі варіанти підтримки.

Особливо привабливими є пропозиції для технічних спеціалістів: сапери з заробітною платою 74 535 гривень, машиністи енергоблоку — 37 000 гривень, електромонтери з обслуговування електроустаткування електростанцій — 34 000 гривень.

Довідка Finance.ua:

Фахівці robota.ua зібрали найпоширеніші страхи під час пошуку роботи: помилитися під час вибору; не знайти гідну роботу; провалити співбесіду; вихід із зони комфорту.

В Україні зменшилась кількість охочих спеціалістів отримати роботу, за яку роботодавці пропонують в 1,5 рази вище від середньої зарплати по країні. Такі результати аналізу OLX Робота. Експерти проаналізували ринок праці в Україні та підготували інформацію про 5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків пошукачів на вакансію станом на жовтень 2024 року. У жовтні 2024 року найважче було закритивакансію конструктора на виробництві.

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