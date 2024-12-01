Найпоширеніші карʼєрні страхи та способи їх подолати — Finance.ua

Найпоширеніші карʼєрні страхи та способи їх подолати Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Найпоширеніші карʼєрні страхи та способи їх подолати

Інколи ми самі стаємо собі перепоною на шляху до успіху. І пошук роботи тут не є винятком. Страхи, які засіли у головах пошукачів, не дають їм змоги рухатися карʼєрними сходами: хтось боїться звільнитися та залишитися без роботи, когось лякають співбесіди, а когось зупиняє страх невідомості.

Фахівці robota.ua зібрали найпоширеніші страхи під час пошуку роботи та розповіли, як їх подолати.

Страх № 1. Помилитися під час вибору

Це найбільш розповсюджений страх, коли йдеться про пошук нової роботи. Людина боїться помилитися у тому, що покине вже відому йому компанію та добре знайому роботу заради невідомої перспективи. Також під час вибору між кількома пропозиціями існує ризик обрати неправильну та не отримати бажаних перспектив та карʼєрного росту.

Як боротися?

Здолати цей страх допоможе заздалегідь зібрана інформація про компанію, в яку хочете працевлаштуватися.

Прочитайте відгуки про роботодавця, пошукайте і поспілкуйтеся з теперішніми чи колишніми працівниками, ставте питання щодо ваших гарантій та умов праці.

Сміливо відмовляйте роботодавцям, які не можуть назвати конкретної суми вашої винагороди чи пропонують «сірі» схеми оплати.

Страх № 2. Не знайти гідну роботу

Цей страх змушує співробітників роками сидіти на одному місці та відмовлятися від карʼєрного розвитку. Ви не бачите сенсу шукати нову роботу, адже все одно важко знайти компанію, яка буде на 100% відповідати всім вашим побажанням. Але насправді все не так погано.

Як боротися?

Визначте, як саме хочете розвивати свою карʼєру, ким бажаєте працювати та які пропозиції від роботодавців для вас важливі. Для початку перегляньте вакансії — це дасть вам розуміння, що насправді на ринку праці багато гідних роботодавців з цікавими пропозиціями. На співбесіді уточнюйте одразу ключові для вас аспекти, наприклад, графік чи формат роботи, наявність відряджень чи додаткового навчання тощо.

Якщо розумієте, що бачите себе на посаді іншого рівня чи хочете змінити спеціалізацію, не бійтеся навчатися нового.

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Страх № 3. Провалити співбесіду

Співбесіда — етап у працевлаштуванні, який викликає найбільше хвилювань. Страх перед співбесідою негативно впливає на поведінку пошукача, адже у нього виникають хвилювання, що він не сподобається роботодавцю, а другого шансу вже не буде. Через такий високий рівень відповідальності ви можете розгубитися та забути продемонструвати свої сильні сторони. А якщо ви в минулому отримували відмови після співбесіди, страх може посилюватися ще більше перед кожною наступною співбесідою.

Як боротися?

Найголовніше — готуватися до співбесіди. Якщо ви заздалегідь продумаєте всі свої відповіді та запитання роботодавцю, то почуватиметеся набагато впевненішими. Перед самою співбесідою зробіть дихальні вправи, які вгамують хвилювання. Візьміть із собою воду, вона допоможе заспокоїтися та дасть змогу на кілька секунд перевести дух.

Памʼятайте, що на співбесіді не лише роботодавець робить вибір. Ви також можете чимало дізнатися про компанію та умови праці і відмовити, якщо щось здається підозрілим чи таким, що йде у розріз з вашими карʼєрними планами.

Страх № 4. Вихід із зони комфорту

Зміна роботи — це завжди про вихід із зони комфорту. Адже доведеться входити в новий колектив, підлаштовуватися під нового керівника та заглиблюватися у нові робочі процеси. Тому деяким людям дуже важко на це наважитися. Вони воліють працювати роками на одному місці, нехтуючи розвитком, але мати звичний комфорт та затишок.

Як боротися?

Якщо ви боїтеся невідомого і надаєте перевагу зоні комфорту, то поверніться до пункту 2 та пропрацюйте цей страх. Якщо ж ви, наприклад, привʼязані до колективу та не знаєте, як працювати в новій компанії з великою кількістю співробітників, шукайте роботу в невеликих організаціях або зверніться до колишніх колег: можливо, вони повідомлять про вакантну посаду і ви зможете працювати разом.

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