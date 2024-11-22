ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на вакансію — Finance.ua

ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на вакансію
В Україні зменшилась кількість охочих спеціалістів отримати роботу, за яку роботодавці пропонують в 1,5 рази вище від середньої зарплати по країні.
Такі результати аналізу OLX Робота.
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Експерти проаналізували ринок праці в Україні та підготували інформацію про 5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків пошукачів на вакансію станом на жовтень 2024 року.
У жовтні 2024 року найважче було закрити вакансію конструктора на виробництві.
На 39 вакансій на платформі було лише 60 відгуків. При цьому медіанна пропонована зарплата спеціаліста у цій сфері складає 28 750 грн.
Торік позиція конструктора також була в топі вакансій з найменшою кількістю відгуків. Медіанна зарплата у 2023 становила 23 750 грн.
На другому місці позиція стоматолога з медіанною зарплатою 30 000 грн. На 110 вакансій лише 197 відгуків.
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Другий рік підряд важко знайти автоелектрика — 296 відгуків на 149 вакансій. При цьому автоелектрик, за даними OLX, претендує на суттєво вищу за середню зарплату в Україні — 35 000 грн, станом на жовтень 2024 року. Торік автоелектрик міг зароблять 27 500 грн.
Суттєвий брак кадрів також у сфері краси та здоров’я. На 107 вакансій тренера лише 290 відгуків. Медіанна зарплата становить 17 500 грн.
Ще одна вакансія у сфері виробництва, де важко знайти потрібних фахівців — технолог. На 67 відкритих вакансій у жовтні — 204 відгуки пошукачів. Медіанна зарплата становить 22 500 грн.
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