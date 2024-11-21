Топ-10 високооплачуваних професій у Києві — Finance.ua

Топ-10 високооплачуваних професій у Києві Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Топ-10 високооплачуваних професій у Києві

У столиці зарплатна динаміка демонструє стабільний ріст, особливо в сегментах, де затребувані висококваліфіковані спеціалісти. Київський міський центр зайнятості опублікував свіжі дані про топ-10 професій, які гарантують найвищі доходи, пише life.kyiv.ua

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Топ-10 найвисокооплачуваніших професій у Києві:

1. Поліцейський поліції особливого призначення.

Зарплата: 124 800 грн.

Ця професія очолює рейтинг завдяки високій відповідальності та ризикам.

2. Сапер.

Зарплата: 74 535 грн.

Ризикована, але незамінна професія із стабільно високим доходом.

3. Водій автотранспортних засобів.

Зарплата: 70 000 грн.

Попит на досвідчених водіїв стабільно високий.

4. Менеджер (управитель).

Зарплата: 60 000 грн.

Фахівці з управління персоналом або бізнес-процесами завжди затребувані.

5. Аналітик консолідованої інформації.

Зарплата: 50 861 грн.

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Робота з даними стає все більш затребуваною.

6. Оператор верстатів з програмним керуванням.

Зарплата: 50 000 грн.

Ця професія актуальна на сучасних виробництвах.

7. Інженер-програміст.

Зарплата: 47 400 грн.

Попит на IT-фахівців залишається високим.

8. Токар.

Зарплата: 45 000 грн.

Кваліфіковані токарі мають стабільний попит у промисловій сфері.

9. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.

Зарплата: 45 000 грнМаркетинг і аналіз ринку забезпечують хороші перспективи.

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10. Друкар флексографічного друкування.

Зарплата: 45 000 грн

Поліграфічна галузь також пропонує конкурентоспроможну оплату.

Довідка Finance.ua:

Наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій з розв’язанням житлового питання для своїх майбутніх працівників.

За даними Work.ua Finance.ua підготував актуальну добірку вакансій для пошукачів у фінансовому секторі (МФО) у листопаді 2024 року. Нагадаємо, що середня зарплата за категорією «Фінанси, банк» в Україні становить 19 000 грн.

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