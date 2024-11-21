Топ-10 високооплачуваних професій у Києві — Finance.ua

Топ-10 високооплачуваних професій у Києві
У столиці зарплатна динаміка демонструє стабільний ріст, особливо в сегментах, де затребувані висококваліфіковані спеціалісти. Київський міський центр зайнятості опублікував свіжі дані про топ-10 професій, які гарантують найвищі доходи, пише life.kyiv.ua.
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Топ-10 найвисокооплачуваніших професій у Києві:
1. Поліцейський поліції особливого призначення.
Зарплата: 124 800 грн.
Ця професія очолює рейтинг завдяки високій відповідальності та ризикам.
2. Сапер.
Зарплата: 74 535 грн.
Ризикована, але незамінна професія із стабільно високим доходом.
3. Водій автотранспортних засобів.
Зарплата: 70 000 грн.
Попит на досвідчених водіїв стабільно високий.
4. Менеджер (управитель).
Зарплата: 60 000 грн.
Фахівці з управління персоналом або бізнес-процесами завжди затребувані.
5. Аналітик консолідованої інформації.
Зарплата: 50 861 грн.
Робота з даними стає все більш затребуваною.
6. Оператор верстатів з програмним керуванням.
Зарплата: 50 000 грн.
Ця професія актуальна на сучасних виробництвах.
7. Інженер-програміст.
Зарплата: 47 400 грн.
Попит на IT-фахівців залишається високим.
8. Токар.
Зарплата: 45 000 грн.
Кваліфіковані токарі мають стабільний попит у промисловій сфері.
9. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.
Зарплата: 45 000 грнМаркетинг і аналіз ринку забезпечують хороші перспективи.
10. Друкар флексографічного друкування.
Зарплата: 45 000 грн
Поліграфічна галузь також пропонує конкурентоспроможну оплату.
Довідка Finance.ua:
- Наразі в Києві 39 провідних підприємств міста пропонують 175 вакансій з розв’язанням житлового питання для своїх майбутніх працівників.
- За даними Work.ua Finance.ua підготував актуальну добірку вакансій для пошукачів у фінансовому секторі (МФО) у листопаді 2024 року. Нагадаємо, що середня зарплата за категорією «Фінанси, банк» в Україні становить 19 000 грн.
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