«єРобота»: Скільки коштів інвестувала держава через гранти у розвиток підприємництва — Finance.ua

«єРобота»: Скільки коштів інвестувала держава через гранти у розвиток підприємництва Сьогодні 07:12 — Кредит&Депозит

«єРобота»: Скільки коштів інвестувала держава через гранти у розвиток підприємництва

Від запуску проєкту єРобота у липні 2022 року держава спрямувала 10 млрд грн на підтримку малого і середнього бізнесу через грантові програми.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Скільки підприємців отримали гранти

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, 21 тисяча підприємців скористалися грантовими програмами «єРобота», які запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

За її словами, понад 4 млрд грн інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори.

Завдяки програмі вдалося створити близько 60 тисяч робочих місць в усіх регіонах України.

Від запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року за програмою видано:

за програмою «Власна справа» — видано 19 000 мікрогрантів на 4,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — 779 грантів на 3,9 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — 240 грантів на 1,1 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин — 1036 грантів на 481 млн грн.



Нагадаємо, подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Обов’язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1−2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

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