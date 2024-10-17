Робота без кордонів: добірка вакансій для віддаленої роботи — Finance.ua

Робота без кордонів: добірка вакансій для віддаленої роботи Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Робота без кордонів: добірка вакансій для віддаленої роботи

Завдяки сучасним технологіям і численним перевагам віддалений формат роботи залишається актуальним. Автономія, гнучкість, кращий баланс між роботою та особистим життям, вища продуктивність, зменшення потреби в офісних приміщеннях, підвищена мотивація… І це ще не весь список переваг віддаленої роботи.

Аби ви насолодилися цими та іншими перевагами сповна, фахівці robota.ua підготували добірку віддалених вакансій жовтня, відгукуватись на які можна з будь-якого куточка світу.

Education Product Manager до robot_dreams у Laba Group

📍 Віддалено або з будь-якого офісу в Європі (Київ, Бухарест, Прага, Варшава, Будапешт, Стамбул)

IT-школа robot_dreams шукає продюсера освітніх проєктів. Майбутні таски: шукати теми, які потрібні ринку, та лекторів-експертів у своїх сферах; покращувати наявні курси та розробляти нові; проводити перемовини з потенційними лекторами; керувати просуванням продукту на всіх етапах розробки та запуску рекламної кампанії; аналізувати результати маркетингу та продажів; відповідати за фінансові показники продукту та прямо впливати на бізнес.

Контент-менеджер з роботи з товарами (автотовари) у Rozetka

📍 Віддалено

Інтернет-магазин шукає працівника, який буде: заводити/модерувати товари в базу даних; змінювати та редагувати товари; перевіряти та виправляти помилки. Серед побажань до кандидатів: досвід роботи на аналогічній посаді (буде перевагою); знання основ пошуку інформації у мережі; досвід роботи з графічним редактором Adobe Photoshop; базовий рівень знання Microsoft Excel.

Спеціаліст help desk (L1) у «Брокард-Україна»

📍 Віддалено

Оператор парфумерно-косметичного ринку України у сегменті luxury запрошує до співпраці. Серед завдань на посаді: технічна підтримка співробітників компанії; моніторинг та підтримка працездатності ПЗ; обробка заявок від працівників компанії, ескалація складних інцидентів; подання звернень на підрядників та контроль їх виконання; чергування згідно з графіком.

Керівник проєкту «Централізація харчового виробництва» (food retail) у Varus

📍 Дніпро або віддалено (з періодичними відрядженнями)

Портрет ідеального кандидата на посаду: досвід роботи в громадському харчуванні/food-ритейлі на керівних посадах (перевага — власне виробництво)/на схожих виробництвах; досвід управління проєктами і створення бізнес-моделей, бізнес-планів тощо; ведення проєктів з централізації виробництв; досвід роботи у проєктуванні підприємств громадського харчування (або підприємств з виробництва харчових продуктів); досвід запуску виробництва з нуля.

HR-інтерн (навчання та розвиток персоналу & wellness) в EY

📍 Київ або віддалено

Обов’язки майбутнього працівника: навчання та розвиток; виконання адміністративних завдань з локального навчання; підготовка та моніторинг тренінгової статистики; ведення внутрішніх файлів з міжнародних сертифікацій співробітників; комунікація зі співробітниками з питань навчання; програми wellness та інші бенефіти; організація різноманітних заходів програми wellness; комунікація з зовнішніми постачальниками та спікерами; комунікація зі співробітниками, ведення wellness-дайджесту.

Програміст ВАS, 1: С у Giulia

📍 Віддалено

Fashion brand з продажу колготок, білизни та домашнього текстилю запрошує на роботу фахівця, який має досвід розробки на керованих формах; знає типові конфігурації (BAS УТ, BAS КУП); вміє розбиратися в чужому коді; володіє навичками створення звітів на СКД; займався розробкою нових та підтримкою наявних модулів у рамках поставлених задач.

Фахівець з контенту товарного асортименту у «Фокстрот»

📍 Віддалено

Чим буде займатися майбутній працівник: оформленням нових товарів на сайт (внесення характеристик товарів, зображень, відео та описів до них), пошуком і визначенням необхідних характеристик; підтримкою якості, актуальності, доповнення інформацією наявних товарних позицій; редагуванням зображень для розміщення на сайт (Adobe Photoshop); написанням текстів до товарних позицій (рерайтинг, копірайтинг); HTML-версткою описів товарів за заданим шаблоном; внесенням пропозицій з покращення навігаційної структури сайту.

Senior email-маркетолог у Promodo

📍 Віддалено або в одному з офісів компанії (Київ, Львів)

Агенція діджитал-маркетингу в Україні шукає спеціаліста, який: має 2+ роки досвіду в email-маркетингу, з акцентом на розробку глобальних email-стратегій; є експертом у налаштуванні персоналізованих комунікацій у всіх каналах утримання та повернення клієнтів (Email, Viber/SMS, ChatBot, Remarketing, MobPush, InApp; розуміє мову цифр та перетворює аналітику (Google Analytics, PowerBI) на робочі стратегії; має досвід з популярними ESP та CDP (eSputnik, ActiveCampaign, Bloomreach, HubSpot, або аналогічними) та готовий розбиратись з новими.

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PPC-спеціаліст у «Алсер»

📍 Віддалено

Група компаній, яка виробляє та продає штори, ролети та жалюзі, шукає працівника. Серед обов’язків: ведення рекламних кампаній Google в інтернеті; створення рекламних оголошень та розширень, пошук ключових слів, крос-мінусування та мінусування ключових слів; створення А/В-тестів; аналіз ефективності ключових слів, оголошень, груп та рекламних кампаній; робота над покращенням результатів CPC, CPL, CPA, CTR та LTV.

Фінансовий аналітик у «Монделіс Україна»

📍 м. Тростянець (можливий гібридний/віддалений формат роботи)

Провідний світовий та національний виробник снеків запрошує на роботу. На посаді майбутній працівник буде: планувати і контролювати витрати на підприємстві; готувати щорічні фінансові прогнози та фінансову звітність; брати участь в регіональних функціональних проєктах.

Анонсується, зокрема: офіційне працевлаштування, стабільна зарплата (з регулярним переглядом), бонуси та премії; оплачувані лікарняні та відпустка, медичне страхування, компенсація витрат на харчування; безкоштовний розвіз до м. Тростянець; глобальні можливості навчання, професійного та кар’єрного зростання.

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