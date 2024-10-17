5 ознак шахрайських вакансій — Finance.ua

5 ознак шахрайських вакансій Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

5 ознак шахрайських вакансій

З початком повномасштабного вторгнення мільйони українських родин були змушені залишити свої домівки й шукати нові можливості для життя та роботи. Це призвело до зростання випадків торгівлі людьми — форми сучасного рабства, масштаби якого, за даними Ради Європи, досягли рівня епідемії.

Work.ua підготував практичні поради про те, як розпізнати шахрайські вакансії. Ці знання допоможуть уникнути трудової експлуатації та зберегти найцінніше — свободу.

5 «червоних прапорців», які мають насторожити під час пошуку роботи

Більшість злочинних схем засновані на базових потребах людини: бажанні мати кращі умови життя, гідно заробляти та не відставати від інших. Є «червоні прапорці», які можуть сигналізувати про небезпеку ще до того, як ви вирішите відгукнутися на вакансію.

1. Нереалістичні обіцянки

Якщо вам пропонують зарплату, яка значно перевищує ринкову для аналогічної позиції, це привід задуматися. Звісно, усі ми хочемо отримувати більше, але важливо пам’ятати, що оплата має відображати ваші навички, досвід і обов’язки. Обіцянки «золотих гір» за мінімум зусиль часто приховують неприємні сюрпризи.

2. Брак прозорості

Невизначені обов’язки та неможливість детально обговорити умови роботи — це ще один «червоний прапорець». Не погоджуйтеся на посаду тільки через знайому назву. Завжди запитуйте посадову інструкцію або приклад трудового договору, де будуть чітко визначені ваші обов’язки.

Будьте обережні й з вимогами надати документи для «перевірки» чи «оформлення формальностей». Паспорт — це єдиний документ, що підтверджує вашу особистість, його не можна передавати іншим людям. Також ніколи не сплачуйте гроші за «оформлення» на робоче місце — це може бути сигналом шахрайства або спробою взяти вас під контроль.

3. Сумнівний роботодавець

Якщо ви ніколи не чули про компанію, у неї немає сайту, і навіть Google про неї не чув — це привід насторожитися. Не соромтеся попросити документи, що підтверджують державну реєстрацію роботодавця. Для легальної компанії це не буде проблемою, і ви зможете отримати копію свідоцтва про реєстрацію.

Поділіться цими документами з близькими на випадок, якщо ви раптом перестанете виходити на зв’язок після працевлаштування.

Зазвичай юридична назва компанії може відрізнятися від бренду, під яким вона працює — це нормально. Наприклад, фірма називається «Агентство мрій», але за документами — це фізична особа-підприємець Петренко Петро.

4. Відмова надавати контракт

Не можна погоджуватися на роботу без ретельної перевірки кожного пункту трудового договору. Навіть якщо роботодавець запевняє, що вже все розповів, краще взяти документ додому для докладного ознайомлення і консультації з юристом. Відмова надати контракт або його відсутність — це серйозний «червоний прапорець».

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Особливо ризикованим є неофіційне працевлаштування. Ми рекомендуємо уникати таких пропозицій, оскільки відсутність офіційного договору не забезпечує вам захисту. Трудовий договір — не формальність, а ваш щит у трудових відносинах. Він мусить бути складений і підписаний ще до початку роботи.

Навіть під час виїзду для роботи за кордон договір варто підписувати в Україні. І робити це ще до від’їзду, обов’язково зрозумілою для вас мовою.

5. Психологічні маніпуляції

Якщо вам кажуть, що рішення треба прийняти упродовж кількох годин або що на посаду вже стоїть черга — будьте уважні. Це типовий психологічний тиск задля вашого поспішного рішення. Мета — не дати вам можливості порадитися з близькими чи фахівцями. Та і просто подумати.

Чи завжди один із цих пунктів свідчить про ризик торгівлі людьми? Не обов’язково. Але наражатися на небезпеку заради роботи із сумнівними умовами не варто, якщо ваша мета — гідна посада із чесною оплатою.

Де шукати допомоги, якщо ви або близькі стали жертвою злочинців

Рекомендуємо зберегти перелік контактів, які стануть у пригоді в екстреній ситуації:

527 — Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Працює щодня з 08:00 до 20:00. Тут вам нададуть допомогу у випадках, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми, і проконсультують щодо дотичних питань. 0 800 213 103 — контакт-центр системи безоплатної правової допомоги. Тут у будні з 08:00 до 18:00 можна отримати консультацію щодо власної ситуації, якщо у вас виникли юридичні труднощі. + 38 (095) 295 33 30 — лінія протидії торгівлі людьми Благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ». З 10:00 до 18:00 у будні тут зможуть проконсультувати щодо ситуацій з особистої безпеки, а також надати допомогу постраждалим від торгівлі людьми. 102 — номер Національної поліції України. Негайно звертайтеся, коли ситуація виходить з-під контролю і загрожує вашому життю та здоров’ю.

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