Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають — Finance.ua

Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають
У вересні роботодавці розмістили на Work.ua 117 683 вакансій. І це новий рекорд за час повномасштабного вторгнення. Таке явище фіксується другий місяць поспіль.
Про це свідчить аналітика порталу.
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За кількістю пропозицій роботи ринок праці зараз повторює картину 2021 року: тоді роботодавці також розмістили понад 117 тисяч вакансій.
Проте відновлення є нерівномірним: ситуація на заході та в центрі держави значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.
Області з найбільшою кількістю вакансій
У вересні найбільший приріст вакансій був у різних куточках держави:
- Івано-Франківській (+4%);
- Черкаській (+4%);
- Запорізькій (+4%);
- Волинській (+3%);
- Чернігівській (+2%);
- Вінницькій (+2%) областях.
Регіони-лідери за кількістю пропозицій роботи теж показали невеликий приріст вакансій.
Категорії з найбільшим приростом вакансій
Лідерство за кількістю вакансій займає категорія «Сфера обслуговування» — 21 164 пропозиції, + 3% до серпня. Помітний приріст також спостерігається в категорії «Логістика, склад, ЗЕД» (+5%) і «Робочі спеціальності, виробництво» (+4%).
Динаміка конкуренції
У вересні активність проявляли не лише компанії, а й кандидати. У перший місяць осені їх кількість на ринку праці була найбільшою за рік — 215 028 осіб. Це шукачі, які створювали нове або оновлювали старе резюме.
Проти серпня кількість шукачів зросла на 13%. Збільшилася і кількість відгуків — на 5%. Разом з тим пропозицій роботи стає тільки більше, тож ріст показника конкуренції був не таким активним.
Шукачів найбільше приваблює робота у таких категоріях:
- «ЗМІ, видавництво, поліграфія»;
- «IT, комп’ютери, інтернет»;
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;
- «Дизайн, творчість»;
- «Маркетинг, реклама, PR».
Натомість роботодавці у вересні отримували найменше відгуків на вакансії, розміщені в категоріях:
- «Транспорт, автобізнес»;
- «Готельно-ресторанний бізнес, туризм»;
- «Будівництво, архітектура»;
- «Охорона, безпека»;
- «Робочі спеціальності, виробництво».
Вакансії в ЗСУ
Кількість підрозділів, що мали хоча б одну вакансію, зросла — тепер їх 688. Також на 9% побільшало вакансій — до 6 243 пропозиції.
Найчастіше підрозділи розміщують вакансії у категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Медицина, фармацевтика», «Телекомунікації та зв’язок», «Робочі спеціальності, виробництво».
Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 5%. Найвища конкуренція серед шукачів у категоріях «Маркетинг, реклама, PR», «Продаж, закупівля», «Юриспруденція». Натомість найнижча — у категоріях «Робочі спеціальності, виробництво» і «Медицина, фармацевтика».
У вересні 44% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 56% — чоловіки.
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