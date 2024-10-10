Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають — Finance.ua
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Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають

Особисті фінанси
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Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають
Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають
У вересні роботодавці розмістили на Work.ua 117 683 вакансій. І це новий рекорд за час повномасштабного вторгнення. Таке явище фіксується другий місяць поспіль.
Про це свідчить аналітика порталу.

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За кількістю пропозицій роботи ринок праці зараз повторює картину 2021 року: тоді роботодавці також розмістили понад 117 тисяч вакансій.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Проте відновлення є нерівномірним: ситуація на заході та в центрі держави значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua

Області з найбільшою кількістю вакансій

У вересні найбільший приріст вакансій був у різних куточках держави:
  • Івано-Франківській (+4%);
  • Черкаській (+4%);
  • Запорізькій (+4%);
  • Волинській (+3%);
  • Чернігівській (+2%);
  • Вінницькій (+2%) областях.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Регіони-лідери за кількістю пропозицій роботи теж показали невеликий приріст вакансій.

Категорії з найбільшим приростом вакансій

Лідерство за кількістю вакансій займає категорія «Сфера обслуговування» — 21 164 пропозиції, + 3% до серпня. Помітний приріст також спостерігається в категорії «Логістика, склад, ЗЕД» (+5%) і «Робочі спеціальності, виробництво» (+4%).
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua

Динаміка конкуренції

У вересні активність проявляли не лише компанії, а й кандидати. У перший місяць осені їх кількість на ринку праці була найбільшою за рік — 215 028 осіб. Це шукачі, які створювали нове або оновлювали старе резюме.
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Проти серпня кількість шукачів зросла на 13%. Збільшилася і кількість відгуків — на 5%. Разом з тим пропозицій роботи стає тільки більше, тож ріст показника конкуренції був не таким активним.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Шукачів найбільше приваблює робота у таких категоріях:
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія»;
  • «IT, комп’ютери, інтернет»;
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;
  • «Дизайн, творчість»;
  • «Маркетинг, реклама, PR».
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Натомість роботодавці у вересні отримували найменше відгуків на вакансії, розміщені в категоріях:
  • «Транспорт, автобізнес»;
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм»;
  • «Будівництво, архітектура»;
  • «Охорона, безпека»;
  • «Робочі спеціальності, виробництво».

Вакансії в ЗСУ

Кількість підрозділів, що мали хоча б одну вакансію, зросла — тепер їх 688. Також на 9% побільшало вакансій — до 6 243 пропозиції.
Найчастіше підрозділи розміщують вакансії у категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Медицина, фармацевтика», «Телекомунікації та зв’язок», «Робочі спеціальності, виробництво».
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Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 5%. Найвища конкуренція серед шукачів у категоріях «Маркетинг, реклама, PR», «Продаж, закупівля», «Юриспруденція». Натомість найнижча — у категоріях «Робочі спеціальності, виробництво» і «Медицина, фармацевтика».
У вересні 44% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 56% — чоловіки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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