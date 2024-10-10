Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають — Finance.ua

Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій від початку війни: кого шукають

У вересні роботодавці розмістили на Work.ua 117 683 вакансій. І це новий рекорд за час повномасштабного вторгнення. Таке явище фіксується другий місяць поспіль.

Про це свідчить аналітика порталу.

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За кількістю пропозицій роботи ринок праці зараз повторює картину 2021 року: тоді роботодавці також розмістили понад 117 тисяч вакансій.

Інфографіка: Work.ua

Проте відновлення є нерівномірним: ситуація на заході та в центрі держави значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.

Інфографіка: Work.ua

Області з найбільшою кількістю вакансій

У вересні найбільший приріст вакансій був у різних куточках держави:

Івано-Франківській (+4%);

Черкаській (+4%);

Запорізькій (+4%);

Волинській (+3%);

Чернігівській (+2%);

Вінницькій (+2%) областях.

Інфографіка: Work.ua

Регіони-лідери за кількістю пропозицій роботи теж показали невеликий приріст вакансій.

Категорії з найбільшим приростом вакансій

Лідерство за кількістю вакансій займає категорія «Сфера обслуговування» — 21 164 пропозиції, + 3% до серпня. Помітний приріст також спостерігається в категорії «Логістика, склад, ЗЕД» (+5%) і «Робочі спеціальності, виробництво» (+4%).

Інфографіка: Work.ua

Динаміка конкуренції

У вересні активність проявляли не лише компанії, а й кандидати. У перший місяць осені їх кількість на ринку праці була найбільшою за рік — 215 028 осіб. Це шукачі, які створювали нове або оновлювали старе резюме.

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Проти серпня кількість шукачів зросла на 13%. Збільшилася і кількість відгуків — на 5%. Разом з тим пропозицій роботи стає тільки більше, тож ріст показника конкуренції був не таким активним.

Інфографіка: Work.ua

Шукачів найбільше приваблює робота у таких категоріях:

«ЗМІ, видавництво, поліграфія»;

«IT, комп’ютери, інтернет»;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;

«Дизайн, творчість»;

«Маркетинг, реклама, PR».

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Натомість роботодавці у вересні отримували найменше відгуків на вакансії, розміщені в категоріях:

«Транспорт, автобізнес»;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм»;

«Будівництво, архітектура»;

«Охорона, безпека»;

«Робочі спеціальності, виробництво».

Вакансії в ЗСУ

Кількість підрозділів, що мали хоча б одну вакансію, зросла — тепер їх 688. Також на 9% побільшало вакансій — до 6 243 пропозиції.

Найчастіше підрозділи розміщують вакансії у категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Медицина, фармацевтика», «Телекомунікації та зв’язок», «Робочі спеціальності, виробництво».

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Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 5%. Найвища конкуренція серед шукачів у категоріях «Маркетинг, реклама, PR», «Продаж, закупівля», «Юриспруденція». Натомість найнижча — у категоріях «Робочі спеціальності, виробництво» і «Медицина, фармацевтика».

У вересні 44% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 56% — чоловіки.

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