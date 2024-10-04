Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні — Finance.ua

Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні

У вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.

Про це повідомляє DOU.

Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по вересень 2024

Графік: DOU

27 категорій показали у вересні негативну динаміку, дві — залишились на тому ж рівні, а 20 — позитивну. З найбільш популярних категорій зниження торкнулося Finance, Node. js, DevOps, Marketing тощо.

Кількість вакансій у серпні та вересні 2024-го за категоріями

Графік: DOU

Кількість вакансій AI/ML досягла поки що рекордних 52, як і C-level — 60. З червня знижується кількість вакансій для Artists — нині 31. З липня на 18% стало менше можливостей для DevOps, для продакт-менеджерів — на 14%.

Кількість вакансій для QA зростає — 358. Більший показник був тільки в липні 2022-го року. У HR — 218 — це найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

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Також рекордна кількість вакансій у напрямі SEO — 61. Це більше, ніж до початку Великої війни.

У miltech рекордна кількість відгуків — 2298. Кількість вакансій незначно зросла — до 230 у вересні.

Графік: DOU

Вакансії для фахівців з досвідом

У вересні було на 6% менше вакансій на ремоуті та на 10% — за кордоном. А у найбільших містах, окрім Дніпра й Одеси — невелике зростання.

У вересні позитивну динаміку зберегли категорії за досвідом — 5+ років і та, де не вказаний досвід роботи. Для тих, хто має понад 5 років досвіду — 965 вакансій — найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

У вересні поменшало вакансій у маркетингу для кандидатів з досвідом 1−5 років, однак, для тих, хто має менше року досвіду, кількість можливостей в маркетингу незначно зросла. Серед найдосвідченіших фахівців найбільше компанії шукали Front-end, Java і Python.

Конкуренція

Середня кількість відгуків на одну вакансію у вересні зросла до 30,34 відгуку. Вплинуло незначне зменшення кількості вакансій та дещо більша активність кандидатів, ніж у серпні.

Графік: DOU

Конкуренція за місяць зменшилась у 18 категоріях, у двох залишилась на тому ж рівні, у 34 зросла. Найбільша кількість відгуків на вакансію традиційно припадає на Front-end — 106,6 у вересні. З липня їх кількість зростає.

На другому місці QA — 78,1 відгуку. Тут ситуація протилежна. Конкуренція знижується починаючи з лютого цього року (тоді було в середньому 114 відгуків на вакансію).

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На третьому місці Java з 61,2 відгука на вакансію.

У дизайні та продакт-менеджменті рекордні показники у вересні — 50 і 30,5 відгуку відповідно. Рекорд також у Unity — 46,5 відгуку.

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