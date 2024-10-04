Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні

Особисті фінанси
16
Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні
Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні
У вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.
Про це повідомляє DOU.

Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по вересень 2024

Робота в ІТ: для кого було найбільше вакансій у вересні
Графік: DOU
27 категорій показали у вересні негативну динаміку, дві — залишились на тому ж рівні, а 20 — позитивну. З найбільш популярних категорій зниження торкнулося Finance, Node. js, DevOps, Marketing тощо.

Кількість вакансій у серпні та вересні 2024-го за категоріями

Графік: DOU
Графік: DOU
Кількість вакансій AI/ML досягла поки що рекордних 52, як і C-level — 60. З червня знижується кількість вакансій для Artists — нині 31. З липня на 18% стало менше можливостей для DevOps, для продакт-менеджерів — на 14%.
Кількість вакансій для QA зростає — 358. Більший показник був тільки в липні 2022-го року. У HR — 218 — це найбільше з початку повномасштабного вторгнення.
Читайте також
Також рекордна кількість вакансій у напрямі SEO — 61. Це більше, ніж до початку Великої війни.
У miltech рекордна кількість відгуків — 2298. Кількість вакансій незначно зросла — до 230 у вересні.
Графік: DOU
Графік: DOU

Вакансії для фахівців з досвідом

У вересні було на 6% менше вакансій на ремоуті та на 10% — за кордоном. А у найбільших містах, окрім Дніпра й Одеси — невелике зростання.
У вересні позитивну динаміку зберегли категорії за досвідом — 5+ років і та, де не вказаний досвід роботи. Для тих, хто має понад 5 років досвіду — 965 вакансій — найбільше з початку повномасштабного вторгнення.
Читайте також
У вересні поменшало вакансій у маркетингу для кандидатів з досвідом 1−5 років, однак, для тих, хто має менше року досвіду, кількість можливостей в маркетингу незначно зросла. Серед найдосвідченіших фахівців найбільше компанії шукали Front-end, Java і Python.

Конкуренція

Середня кількість відгуків на одну вакансію у вересні зросла до 30,34 відгуку. Вплинуло незначне зменшення кількості вакансій та дещо більша активність кандидатів, ніж у серпні.
Графік: DOU
Графік: DOU
Конкуренція за місяць зменшилась у 18 категоріях, у двох залишилась на тому ж рівні, у 34 зросла. Найбільша кількість відгуків на вакансію традиційно припадає на Front-end — 106,6 у вересні. З липня їх кількість зростає.
На другому місці QA — 78,1 відгуку. Тут ситуація протилежна. Конкуренція знижується починаючи з лютого цього року (тоді було в середньому 114 відгуків на вакансію).
Читайте також
На третьому місці Java з 61,2 відгука на вакансію.
У дизайні та продакт-менеджменті рекордні показники у вересні — 50 і 30,5 відгуку відповідно. Рекорд також у Unity — 46,5 відгуку.
Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови, як на долоні, завдяки сервісу від Finance.ua:

Обрати кредит 🧐

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.