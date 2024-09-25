Баланс між роботою та життям: підбірка вакансій із гнучким графіком — Finance.ua

Баланс між роботою та життям: підбірка вакансій із гнучким графіком Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Баланс між роботою та життям: підбірка вакансій із гнучким графіком

Люди прагнуть знайти баланс між професійним та особистим життям, і робота з гнучким графіком дозволяє їм самостійно керувати своїм часом.

Work.ua зібрав вакансії, де ви зможете вибирати зручні години, працювати за змінним графіком або на пів ставки.

Робота з гнучким графіком

Компанія Київстар розмістила вакансію «Оператор call-центру з обслуговування абонентів». Фахівця шукають у Львові та обіцяють платити 20 000 грн. Роботодавець пропонує:

Можливість працювати в офісі або віддалено.

Соціальний пакет (медичне страхування, мобільний зв’язок).

Навчання та кар’єрний розвиток.

Підтримку наставників.

Сучасний офіс з укриттям.

Посада передбачає гнучкий графік роботи. «Ми розуміємо, наскільки важливо поєднувати роботу з особистим життям або навчанням, тому пропонуємо гнучкий графік або можливість віддаленої роботи», — йдеться в оголошенні.

Гнучкий графік роботи пропонує KFC і запевняє: «Ти сам вирішуєш, коли працювати, а коли байдикувати =) Це можливість поєднувати кар’єру та навчання чи зустрічі з друзями».

На цій посаді потрібно буде здійснювати касові операції, готувати страви й працювати в залі — можна вибрати напрям, у якому працівник хоче себе реалізувати. Робота підійде для студентів, адже досвід тут не потрібен, а також людей з інвалідністю.

Місто роботи — Харків (різні локації). Заробітна плата: 17 000−20 000 грн.

19 500−23 000 грн, гнучкий графік з можливістю працювати віддалено та коригувати робочі години пропонує компанія Green Forest. В обов’язки фахівця буде входити консультація клієнтів, робота із CRM-системою, тестування та підбір груп для клієнтів та їхній супровід під час навчання.

Щоб податися на вакансію, необхідно вміти грамотно спілкуватися (усно і письмово), бути організованим і уважним, вільно володіти англійською (B2 і вище). Досвід у клієнтському сервісі або на курсах є перевагою. Надіслати відгук можна до 4 жовтня.

Міжнародна компанія з надання HR-послуг Smart Solutions чекає на резюме фахівця, який зможе підсилити комерційний підрозділ. Місто роботи — Київ.

До кандидата висувають такі вимоги: мінімум 3 роки досвіду на аналогічній посаді, глибокі знання CRM-систем, досвід у B2B продажах та управлінні командою, аналітичні здібності та вміння вести переговори.

Серед переваг роботи — гнучкий графік роботи, можливість вибору оптимального розкладу для балансу між роботою та особистим життям.

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Позмінна робота

У Docber Clinic (Київ) потрібен анестезист. За роботу пропонують зарплату у 30 000 грн. Умови:

Повна зайнятість, зміни добові (з 8:00 до 8:00) або денні, залежно від кількості операцій.

Своєчасні виплати та комфортні умови праці.

Корпоративні знижки на послуги клініки.

Від кандидата вимагають досвід роботи анестезистом від 1 року (робота в приватних клініках є перевагою), середню професійну освіту або останні курси медичного вишу, уважність, доброзичливість, вміння працювати в команді.

Компанія «KИТ Груп» — мережа пунктів обміну валют в Україні запрошує до своєї команди касира валютообмінних операцій. У вакансії зазначена винагорода за працю — 16 100−17 000 грн (ставка+бонуси).

Якщо кандидат має досвід роботи на касі в банку, пункті обміну валют, це буде перевагою. Проте роботодавець готовий навчити працівника розбиратися в іноземній та національній валюті.

Місце роботи: Івано-Франківськ. Графік: 09:00—19:00 , позмінно 4/2.

Комунікабельного, енергійного та відповідального касира шукає мережа продуктових магазинів «Близенько» у Чернівцях.

Окрім роботи на зручних локаціях, соцпакету, стабільної та вчасної виплати заробітної плати, роботодавець обіцяє гнучкий графік роботи: «Ти зможеш працювати позмінно або лише в будень — підберемо найзручніший варіант».

Обов’язки стандартні: ввічливо обслуговувати та розраховувати покупців на касі, контролювати правильність зважування і маркування товарів, наповнювати товаром полиці у магазині.

ФОП «Рижак Є.О.» у зв’язку з масштабуванням прийме у свою команду асистента. Робота у місті Хмельницький. Потрібна порядна, уважна і відповідальна людина, яка вміє навчатися та працювати в команді.

Що буде робити асистент? Готувати робоче місце до прийому та після нього, стерилізувати інструменти тощо. Є можливість працювати повний робочий день або позмінно.

Мережа магазинів канцелярії, товарів для творчості та хобі Akvarel шукає в Одесі продавця-консультанта. Рівень зарплати не зазначено, але пропонується оклад + % від продажу + бонуси.

Обов’язки:

передпродажна підготовка товарів;

контроль термінів реалізації товару;

консультація покупця;

робота на касі тощо.

Майбутній працівник може розраховувати на офіційне працевлаштування, соцпакет. Позмінний графік роботи: 4 дні робочих, 2 дні вихідних.

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Робота на пів ставки

Ательє REVICLO шукає кваліфікованого кравця / швачку в Києві на зарплату 30 000−35 000 грн. У пропозиції вказано: «Ми спеціалізуємося на відновленні та модернізації одягу, створюючи унікальні та ексклюзивні моделі для наших клієнтів».

Графік гнучкий — умови та дні обговорюються індивідуально. Можливий варіант роботи на пів ставки 2−3 дні на тиждень.

Навчальному центру Languages and S. у Житомирі потрібен вчитель української мови та літератури. Потенційний кандидат має профільну освіту, знання шкільної програми (всі класи) та методик викладання, вміє донести матеріал. Проведення уроків планується в межах шкільної програми, зокрема підготовка до НМТ.

Робота в офісі навчального Центру, заняття індивідуальні або інколи в мінігрупах. Є можливість працювати на повну зайнятість або на пів ставки.

Дніпровська гімназія № 119 ДМР (Дніпро) розмістила вакансію соціального педагога на пів ставки.

Серед вимог: досвід роботи на аналогічній посаді принаймні 1 рік; вища освіта у галузі соціальної роботи; знання законодавства, що регулює соціальну роботу з дітьми та сім’ями; добре орієнтуватися в сучасних методиках та підходах у соціальній роботі з дітьми.

Навчальний заклад пропонує заохочувальну оплату праці згідно з тарифним розрядом, гнучкий графік роботи, можливість професійного розвитку і вдосконалення навичок.

«Якщо ви готові зробити внесок у розвиток дітей та сприяти їхньому соціальному самовизначенню, ми раді вітати вас у нашій команді», — підкреслено в оголошенні.

Фізичного реабілітолога шукає центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю «БлагоДар». Зарплата: 9 000−11 000 грн. Локація: Славутич.

В обов’язки фахівця входитиме обстеження пацієнтів, розробка та виконання індивідуальних планів реабілітації, співпраця з іншими спеціалістами. Для роботи є добре оснащена зала ЛФК (тренажери, обладнання для реабілітації).

Робота на повну зайнятість, але можлива додаткова робота ерготерапевтом на пів ставки.

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