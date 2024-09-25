В Мінфіні пояснили, чому у 2025 році не планується підвищувати мінімальну зарплату — Finance.ua

В Мінфіні пояснили, чому у 2025 році не планується підвищувати мінімальну зарплату Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

В Мінфіні пояснили, чому у 2025 році не планується підвищувати мінімальну зарплату

У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.

Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко зазначив, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами.

«В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік», — зазначив він.

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Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2025 рік не заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Отже, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3028 грн. Проте уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року в разі поліпшення економічної ситуації.

Експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин раніше заявляв , що «прожитковий мінімум, закладений в держбюджет, далекий від фактичного прожиткового мінімуму в понад два рази».

Дані Світового банку свідчать , що рівень бідності в Україні зріс на 19% лише за останні два роки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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