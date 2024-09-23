В Україні збільшать мінімальну допомогу по безробіттю, але не для всіх — Finance.ua

В Україні збільшать мінімальну допомогу по безробіттю, але не для всіх
Державний центр зайнятості ухвалив рішення про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю. У разі реєстрації в Мін’юсті воно набере чинності з 1 жовтня 2024 року.
Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.
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Згідно з проєктом, мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте з 2500 гривень до 3000 гривень для тих, хто має сім місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, а також для зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.
Водночас для людей без стажу розмір залишиться на рівні 1500 гривень.
Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. За даними Державної служби зайнятості, кількість офіційних безробітних в Україні за 2023 рік скоротилася вдвічі до 96,1 тисячі.
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У серпні 2024 року було зареєстровано 104,7 безробітних (з яких 80,6 тисяч — жінки), допомогу отримували 55,9 тисяч осіб.
Але реальне безробіття в Україні значно вище. За прогнозом уряду, поступова адаптація виробників до нових умов діяльності, підвищення економічної активності та збільшення робочих місць, у тому числі за рахунок більшого залучення жінок, стане додатковим чинником відновлення споживчого попиту та сприятиме поступовому зменшенню рівня безробіття у 2025 році до 17,7%. Тобто роботу будуть шукати близько 2 млн осіб.
Довідка Finance.ua:
- за рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році). Найбільшу кількість кандидатів по всій Україні (30%) цілком влаштує зарплата в розмірі від 25 000 до 40 000 гривень;
- найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.
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