В Україні збільшать мінімальну допомогу по безробіттю, але не для всіх — Finance.ua

В Україні збільшать мінімальну допомогу по безробіттю, але не для всіх Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

В Україні збільшать мінімальну допомогу по безробіттю, але не для всіх

Державний центр зайнятості ухвалив рішення про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю. У разі реєстрації в Мін’юсті воно набере чинності з 1 жовтня 2024 року.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

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Згідно з проєктом, мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте з 2500 гривень до 3000 гривень для тих, хто має сім місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, а також для зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Водночас для людей без стажу розмір залишиться на рівні 1500 гривень.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. За даними Державної служби зайнятості, кількість офіційних безробітних в Україні за 2023 рік скоротилася вдвічі до 96,1 тисячі.

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У серпні 2024 року було зареєстровано 104,7 безробітних (з яких 80,6 тисяч — жінки), допомогу отримували 55,9 тисяч осіб.

Але реальне безробіття в Україні значно вище. За прогнозом уряду, поступова адаптація виробників до нових умов діяльності, підвищення економічної активності та збільшення робочих місць, у тому числі за рахунок більшого залучення жінок, стане додатковим чинником відновлення споживчого попиту та сприятиме поступовому зменшенню рівня безробіття у 2025 році до 17,7%. Тобто роботу будуть шукати близько 2 млн осіб.

Довідка Finance.ua:

за рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році). Найбільшу кількість кандидатів по всій Україні (30%) цілком влаштує зарплата в розмірі від 25 000 до 40 000 гривень;

найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.



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