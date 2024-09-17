Які зарплати просять українці при пошуку роботи: результати опитування — Finance.ua

Які зарплати просять українці при пошуку роботи: результати опитування Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Які зарплати просять українці при пошуку роботи: результати опитування

За рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році).

Про це свідчить опитування, проведене robota.ua серед українців різного рівня кваліфікації, віку, статусу та професійного спрямування щодо того, якими є їхні пріоритети при працевлаштуванні та чого вони очікують від роботодавців.

Інші критерії грають приблизно однакову роль для кандидатів, а головними серед них є гнучкий графік роботи (43%), можливість кар’єрного зростання (41%), прозорість працевлаштування (40%) і можливість працювати віддалено (33%).

Яку зарплату просять

Фінансові запити українців очікувано виросли порівняно з минулим роком.

Найбільшу кількість кандидатів по всій Україні (30%) цілком влаштує зарплата в розмірі від 25 000 до 40 000 гривень.

Чверть пошукачів (24%) погодяться на винагороду в розмірі від 15 000 до 25 000 гривень.

А от п’ята частина респондентів (20%) претендують на рівень зарплати понад 55 000 гривень.

18% фахівців розглянуть усі вакансії в діапазоні від 20 000 до 55 000 гривень.

Ще 9% респондентів цілком комфортним доходом вважають зарплату від 10 000 до 15 000 гривень.

Який формат роботи шукають

Ринок праці постійно трансформується, і з кожним роком все більшу роль відіграє можливість працювати дистанційно. Але в цьому питанні думки українців розділилися — для однієї чверті опитаних цей фактор є дуже важливим, а для іншої чверті респондентів віддалений формат роботи взагалі не є принциповим. Решта фахівців більшою чи меншою мірою визнають, що можливість працювати дистанційно може бути тим критерієм, що впливає на їхнє рішення про працевлаштування.

Інші фактори при пошуку роботи

У 2024 році, як і рік тому, розмір компанії не грає для пошукачів ключову роль — 47,3% опитаних чесно сказали, що цей фактор не має жодного значення (головне — щоб добре платили), а ще 11,1% зазначили, що їм складно відповісти. Однак переважна більшість тих фахівців, які беруть до уваги розмір компанії, воліли б працювати в організації середнього розміру (13,3%), великій міжнародній корпорації (12,4%) або великій національній компанії (10,7%). І лише 5% українців надали б перевагу маленьким проєктам — 4,3% хотіли б стати частиною невеликої фірми (ФОП/ПП), а 0,8% готові доєднатися до стартапу.

Уподобання пошукачів щодо місця пошуку роботи залишаються незмінними — безумовними лідерами є job-сайти, на яких шукають вакансії 88% респондентів. Рідше кандидати звертаються до соцмереж (34%) і офіційних сайтів компаній (28%). А от фриланс-майданчиками українці майже не користуються — лише 4% опитаних фахівців найчастіше шукають роботу саме там.

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Проблеми

Основні проблеми, з якими стикаються українці під час пошуку роботи, залишаються незмінними. Найскладнішими викликами для спеціалістів є пошук вакансії з гідним рівнем зарплати (так вважають 31% фахівців) і пошук посади, що відповідає компетенціям (23%).

Сьогодні, порівняно з 2023 роком, пошукачі частіше скаржаться на упередженість роботодавців щодо статі або віку — це є найбільшою проблемою під час працевлаштування для 16% кандидатів. Серед інших труднощів респонденти зазначають складність пошуку роботи поряд з домом (12%), затягнутість процесу (8%) і часті відмови роботодавців (7%).

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