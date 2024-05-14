За останні два роки рівень бідності в Україні зріс на 19% — Finance.ua
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За останні два роки рівень бідності в Україні зріс на 19%

Особисті фінанси
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За останні два роки рівень бідності в Україні зріс на 19%
За останні два роки рівень бідності в Україні зріс на 19%
Дані Світового банку свідчать, що рівень бідності в Україні зріс на 19% лише за останні два роки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Як змінився рівень бідності в Україні

«За останні два роки рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%, це ставить під загрозу можливість людей старшого віку про себе попіклуватись. Це не лише ускладнює доступ до базових послуг, але й ставить під загрозу здатність людей старшого віку про себе піклуватись», — заявила заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.
За її словами, міністерство напрацьовує та планує впровадити Стратегію активного довголіття, щоб оперативно реагувати на потреби таких людей.

Що планує з цим робити Мінсоцполітики

«Мінсоцполітики повинно відповісти відразу на два виклики — допомогти тим, хто цього потребує, та сприяти збільшення тривалості активного життя людей старшого віку», — наголосила вона.
За словами Токарєвої, Мінсоцполітики створює нові послуги та нові програми, які покликані допомогти людям похилого віку залишатися активними учасниками соціуму.
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«Люди похилого віку — це не лише отримувачі ресурсів, але й активні учасники життя суспільства. Вони є основою стійкості, і багато хто з них є професіоналами з великим досвідом, які можуть дати важливий поштовх економічному відновленню країни», — сказала Токарєва.
Нагадаємо, експерти стверджують, що в Україні більшій половині громадян не вдається прожити на заробітну плату. У зв’язку з цим частина українців змушена брати мікрокредити, щоб «дотягнути» до наступної зарплати.

Довідка Finance.ua:

  • експерти Центру економічних стратегій раніше повідомили, що безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення;
  • у Мінсоцполітики заявляли, що через негативні демографічні тенденції вже до 2035 року кожен п’ятий українець може бути пенсіонером. За даними відомства, однією з негативних тенденцій є надзвичайно низький рівень народжуваності;
  • президент України Володимир Зеленський висловив думку, що після закінчення війни на Україну очікує демографічний «бум»;
  • у 2023 році за межею бідності опинилися 67% українців, констатує Інститут демографії та соцдосліджень ім. Птухи. Ідеться про близько 20 мільйонів осіб, які проживають на підконтрольній території України;
  • ООН повідомили, що за нинішніх темпів глобального прогресу до 2030 року 575 мільйонів людей житимуть у крайній бідності, а 84 мільйони дітей не будуть ходити до школи.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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