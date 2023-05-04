Як змінювався рівень бідності в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювався рівень бідності в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:08 — Особисті фінанси

Як змінювався рівень бідності в Україні (інфографіка)

У Світовому банку заявили, що Україну через повномасштабне вторгнення росії було відкинуто на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності. За даними організації на жовтень, через війну вже вдесятеро збільшилася кількість тих, хто живе за межею бідності. За підсумками минулого року рівень бідності в Україні перевищив 24%, і до кінця 2023 року, за прогнозами, може зрости до 55%. Як, за даними СБ, змінювався рівень бідності в країні — порівняли журналісти порталу «Слово і діло».

Бідністю у Світовому банку вважають ситуацію, за якої населення проживає менш ніж на 5,5 доларів на день.

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У 2006-2007 роках рівень бідності в Україні, за оцінкою Світового банку, був навіть вищим, ніж під час повномасштабної війни — 26,6% та 26,4% відповідно.

У 2008 році рівень бідності оцінювався у 19,3%. Далі кількість населення України, що живе за межею бідності, знижувалась: 2010 рік — 15,2%, 2011 рік — 12,4%, 2012 рік — 11%, 2013 рік — 8,4%.

У 2014-2016 роках рівень бідності в країні знову почав зростати, в 2016-му він досяг 15,4%.

У 2017 році 10,8% населення України проживало за межею бідності, у 2018 році — 9,4%, у 2019-2020 роках — 7,1%.

У 2021 році, до початку повномасштабної війни, в Україні був найкращий показник за рівнем бідності — лише 5,5%. За минулий рік, за оцінкою Світового банку, він зріс до 24,1%.

Довідка Finance.ua:

зазначимо, Організація Об’єднаних Націй розглядає бідність як «стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя». Це означає не тільки брак грошей, а й гідної роботи, зручного житла, доступу до гарної освіти й охорони здоров’я;



Світовий Банк також попереджав, що середнє потенційне глобальне економічне зростання впаде до мінімуму за три десятиліття і становитиме 2,2% на рік до 2030 року, що стане початком «втраченого десятиліття» для світової економіки, якщо політики не ухвалять амбітні ініціативи для збільшення пропозиції робочої сили, продуктивності та інвестицій.

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