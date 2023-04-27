Скільки грошей потрібно українцям для щастя: дослідження — Finance.ua

Скільки грошей потрібно українцям для щастя: дослідження
Для щастя середньостатистичному українцю потрібно 50 тисяч гривень. Такі дані показало опитування, проведеного компанією Active Group 15 квітня 2023.
Скільки треба для виживання:
- Майже половина українських громадян відповіли, що для виживання потребують від 5 000 до 14 999 гривень на місяць: 32,9% відповіли, що для виживання потрібно від 5000 до 9999 гривень на місяць, а 26,4% — від 10 000 до 14 999 грн;
- від 15 000 до 24999 потребують 16,4% опитаних, а 4,7% — від 25 000 до 49999;
- і лише 0,8% потребують для виживання понад 50 000, а 0,5% — понад 100 тисяч гривень на місяць.
Щоб почуватися впевнено лише 2,9% респондентів заявили, що їм потрібно менше 2 000 грн на місяць на одного члена родини. Ще 4,2% респондентів зазначили, що потребують від 2 000 до 4999 грн. 13,8% вважають, що на одного члена родини на місяць мають мати від 5 000 до 9999 грн, а 22,7% — від 10 000 до 14 999 грн.
Найбільше респондентів, а саме 30,8%, відповіли, що для того, щоб почуватись упевнено, їм необхідно від 15 000 до 24 999 грн на одного члена родини на місяць. 18,8% вважають, що кожному члену їх родини на місяць потрібно від 25 000 до 49 999 грн, 4,7% респондентів оцінили ці потреби на рівні від 50 000 до 99 999 грн, а 2,1% респондентів — на рівні 100 000 грн або більше.
Відповідаючи на запитання про те, скільки грошей потрібно, щоб ні в чому собі не відмовляти, 0,5% українців заявили, що потребують менше 2 000 грн на місяць на одну людину в родині, 1,9% — що їм потрібно від 2 000 до 4999 грн на місяць, 6,0% — від 5 000 до 9999 грн. Найбільша група опитаних (29,4%) обрали варіант від 25 000 до 49 999 грн на місяць на одну людину в родині. Ще 21,5% заявили, що потребують від 50 000 до 99 999 грн на місяць, а 11,4% — що 100 000 грн і більше.
Таким чином, для середнього громадянина необхідно:
- щоб вижити — 10 399 грн;
- щоб почувати себе впевнено — 19 282 грн;
- щоб ні в чому собі не відмовляти — 49 762 грн.
Оцінюючи діяльність української влади у сфері економіки, менше половини (38,9%) опитаних сказали, що влада діяла ефективно або швидше ефективно протягом минулого року. Найбільше респондентів (42,1%) вважають, що діяльність влади була швидше неефективною або неефективною. 19,1% опитаних важко відповісти на це питання.
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