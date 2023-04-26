Наслідки війни: в Україні майже вчетверо зріс коефіцієнт бідності — Finance.ua

Наслідки війни: в Україні майже вчетверо зріс коефіцієнт бідності Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Наслідки війни: в Україні майже вчетверо зріс коефіцієнт бідності

Коефіцієнт бідності в Україні за 2022 рік зріс з 5,5% до 20,2% (у 3,7 раза), а доходи громадян різко впали.

Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

За словами голови комітету Галини Третьякової, ця проблема є одним з основних викликів для України.

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Серед інших вона назвала повоєнну адаптацію демобілізованих військовослужбовців до цивільного життя, а також потужні демографічні та міграційні процеси, що призвели до того, що зараз майже кожен третій українець є пенсіонером.

«Ці три виклики ми сподіваємося вирішити разом з програмою Ради Європи... Як результат — у грудні 2022 року було презентовано концепцію Соціального кодексу України, яка могла б перезавантажити застаріле радянське законодавство та кодифікувати понад 120 законів, які стосуються соціального піклування та захисту в Україні», — розповіла Третьякова.

Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, минулого року в Україні зафіксували десятикратне зростання бідності. Експерти вважають, що до кінця 2022 року 25% українців житимуть у бідності порівняно з трохи більш ніж 2% до повномасштабної війни, а до кінця 2023 року їх кількість може зрости до 55%.

Довідка Finance.ua:

за даними ООН, від 24 лютого українці збідніли вдесятеро;

середнє потенційне глобальне економічне зростання впаде до мінімуму за три десятиліття і становитиме 2,2% на рік до 2030 року, що стане початком «втраченого десятиліття» для світової економіки, якщо політики не ухвалять амбітні ініціативи для збільшення пропозиції робочої сили, продуктивності та інвестицій.



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УБР За матеріалами:

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