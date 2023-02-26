За час війни впали доходи чотирьох українців із п'яти — дослідження — Finance.ua
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За час війни впали доходи чотирьох українців із п'яти — дослідження

Особисті фінанси
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За час війни впали доходи чотирьох українців із п'яти — дослідження
За час війни впали доходи чотирьох українців із п'яти — дослідження
Через рік повномасштабної війни з росією про скорочення своїх доходів заявила переважна більшість громадян України — 78%.
Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.
При цьому дедалі більше українців повертаються до активного виконання своїх робочих обов’язків. Таким чином зменшується частка тих, хто має роботу, але не працює.
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Громадяни також демонструють стабільно високе залучення до допомоги державі, армії та один одному. Так, 64% опитаних регулярно донатять на військові та гуманітарні цілі. Середня сума таких пожертв становить 950 грн.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research
За даними дослідження, через рік війни переважна більшість опитаних планують свої покупки заздалегідь (90%), і лише 4% респондентів частіше здійснюють імпульсні покупки. Майже половина українських споживачів (44%) обирають бренди з огляду на їхню політичну позицію по відношенню до росії.
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Крім того, українці стали частіше обирати локальні бренди: 69% опитаних заявили, що свідомо обирають продукцію українських брендів, а 56% тих, хто почав купувати нові бренди під час війни, роблять це для підтримки українських виробників.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research
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За матеріалами:
УБР
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