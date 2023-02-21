Українці покращили оцінку свого матеріального становища — Finance.ua

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Українці покращили оцінку свого матеріального становища

Особисті фінанси
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Українці покращили оцінку свого матеріального становища
Українці покращили оцінку свого матеріального становища
У січні 2023 року Індекс споживчих настроїв в Україні зменшився на 0,1 пункти та становить 83,8 п. Зросли індекси поточного особистого матеріального становища та очікуваних змін матеріального становища, а також індекс доцільності робити великі закупки.
Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.
Індекс поточного становища зріс і складає 46,4, що на 5,4 п. вище за рівень цього показника у грудні. Індекс економічних очікувань у січні зменшився на 3,7 п. та складає 108,8 п.
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У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 0,7 п. та складає 129,3 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 3,6 п. та складає 178,1 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців незначно погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 0,2 п. та складає 147,9 п.
«Індекс споживчих настроїв не змінився за останній місяць. Спостерігається покращення оцінки поточного становища на фоні тенденції до зниження економічних очікувань. При цьому різниця між цими двома показниками все ще надзвичайно велика з початку повномасштабного вторгнення», — коментують аналітики Info Sapiens.
Інфографіка: Info Sapiens
Інфографіка: Info Sapiens
Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.
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Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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