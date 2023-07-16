575 мільйонів людей житимуть за межею бідності до 2030 року — ООН Сьогодні 22:25 — Світ

575 мільйонів людей житимуть за межею бідності до 2030 року — ООН

У своїй доповіді ООН повідомили, що за нинішніх темпів глобального прогресу до 2030 року 575 мільйонів людей житимуть у крайній бідності, а 84 мільйони дітей не будуть ходити до школи.

Про це повідомляє Associated Press.

ООН у своєму звіті про досягнення 17 широкомасштабних цілей, які прийняли у 2015 році, повідомляє, що лише 15% із них, можуть бути досягнуті до кінця десятиліття.

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До 2030 року ООН хоче досягнути амбітних цілей — зменшити голод на планеті, зменшити проблему того, щоб ніхто не жив на суму менше ніж 2,15 долара на день, бо це є межею крайньої бідності, надати кожній дитині якісну освіту, досягти гендерної рівності, забезпечити людей чистою водою, доступом до медицини, та боротись зі зміною клімату.

Заступник Генерального секретаря з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа сказав, що конфлікти, в тому числі війна в Україні, зміна клімату, тривалі наслідки пандемії COVID-19, її руйнівний фінансовий вплив на країни, і геополітична напруженість загрожують зірвати поставлені цілі.

«Станом на травень 2023 року руйнівні наслідки війни, конфліктів і порушень прав людини призвели до переміщення 110 мільйонів людей, з яких 35 мільйонів були біженцями — це найвищий показник, який коли-небудь зареєстровано», — сказав Лі Цзюньхуа.

Згідно з даними, у 2030 році 575 мільйонів людей все ще будуть жити в умовах крайньої бідності, а лише приблизно одна третина країн зможе скоротити рівень бідності вдвічі. «Світ повернувся до рівня голоду, якого не було з 2005 року, а ціни на продукти залишаються вищими в більшій кількості країн, ніж у період 2015−2019 років», — йдеться у звіті ООН.

Вони додають, що інвестування в освіту зараз недостатнє, тому близько 84 мільйони дітей не будуть відвідувати школу до 2030 року, а ще приблизно 300 мільйонів учнів не матимуть базової грамотності та математичних навичок.

Зараз існує не великий шанс утримати температуру від підвищення за міжнародно узгодженого порогу в 1,5 градуса за Цельсієм (2,7 градуса за Фаренгейтом), бо це може призвести до найгірших наслідків кліматичної кризи, критична переломна точка якої буде досягнута до 2035 року.

УНН За матеріалами:

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