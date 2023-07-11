Більшість українців у Європі планують повернутися додому — дослідження ООН Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Більшість українців у Європі планують повернутися додому — дослідження ООН

Переважна більшість українських біженців готові повернутися з Європи в Україну — у найближчі місяці чи у майбутньому. Такі дані нового дослідження Агентства ООН у справах біженців.

Які причини спонукають наших співгромадян повернутися упродовж трьох місяців, повідомляє unhcr.org

У четвертому опитуванні Агентства ООН у справах біженців взяли участь 3850 втікачів від війни, які знайшли прихисток у країнах Європи. Настрої українців вивчали у квітні-травні 2023 року.

Повернутися на постійне місце проживання в Україні попри війну збираються 76% біженців у Європі. Зокрема:

14% планують повернутися у наступні 3 місяці;

62% планують повернутися з часом;

18% - не визначилися;

6% - не мають планів чи надії на повернення.

Регіони

Найбільше бажання жити знову в Україні озвучили біженці родом із Миколаївської, Чернігівської областей. Найменше — вихідці зі східних областей, крім Харківської.

Також серед біженців у сусідніх з Україною країнах більше людей планують повертатися в Україну (71%), ніж в країнах, що більш територіально віддалені (57%).

Серед причин, які спонукають повернутися додому в найближчі 3 місяці, українці назвали такі:

хочуть повернутися в свою країну і жити в своєму культурному середовищі - 63%;

хочуть возз'єднатися із сім'єю — 44%;

отримати доступ до роботи та засобів для існування — 11%;

регіон став більш безпечним — 10%.

Також українці хочуть повернутися, щоб подбати про своє житло, забезпечити дітей навчанням, або тому, що не знайшли житла за кордоном.

Серед бар'єрів для повернення називалися такі: відсутність безпеки (47%), брак можливостей для працевлаштування (31%), проблеми з базовою інфраструктурою (22%), окупація регіону (11%).

На користь проживання в іншій країні опитані вказали такі фактори: почуваються інтегрованими, діти пішли до школи, стабільні можливості для працевлаштування.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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