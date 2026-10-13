Частина ВПО залишилися без виплат за серпень: у чому причина

Частина внутрішньо переміщених осіб не отримала допомогу на проживання за серпень 2026 року через неузгодженість у датах продовження виплат.

Проблема, зокрема, стосується дітей ВПО, яким допомогу поновили заднім числом. Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, що має врегулювати ситуацію та дозволити провести відповідні нарахування.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Чому ВПО не отримали виплати за серпень

3 вересня уряд продовжив виплату допомоги на проживання для ВПО ще на шість місяців. Водночас у рішенні передбачили, що нові правила застосовуються з 1 вересня.

Через це виникла проблема з нарахуваннями родинам, у яких попередній період отримання допомоги завершився 31 липня. Зокрема, йдеться про дітей зі статусом ВПО, яким виплати поновили заднім числом — з 1 лютого 2026 року.

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Для дітей, які відповідають установленим критеріям, допомогу мають продовжувати автоматично. Батькам не потрібно повторно подавати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ) чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Водночас у Пенсійному фонді радять родинам, які досі не отримали кошти за вересень, звернутися до ПФУ або ЦНАП, щоб з’ясувати причину затримки.

Як планують розв’язати проблему з виплатами

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт постанови , який має усунути правову колізію та дозволити нарахувати допомогу за серпень тим, хто має право на автоматичне продовження виплат.

Наразі соціальні виплати фінансуються в повному обсязі, зокрема й допомога на проживання для ВПО. Для розв’язання проблеми уряд має ухвалити підготовлені зміни, щоб родини, які мають право на допомогу, змогли отримати кошти за серпень.

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Раніше ми повідомляли, що внутрішньо переміщені особи можуть раптово виявити, що грошова допомога більше не надходить на картку. При цьому чинний Порядок не встановлює безумовного обов’язку для органів Пенсійного фонду України сповіщати отримувача про відмову в призначенні або продовженні виплат. Як дізнатися причину припинення виплат — розповіли тут.