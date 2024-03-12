Якому відсотку українців бракує грошей до зарплати — Finance.ua

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Якому відсотку українців бракує грошей до зарплати

Особисті фінанси
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Якому відсотку українців бракує грошей до зарплати
Якому відсотку українців бракує грошей до зарплати
Експерти стверджують, що в Україні більшій половині громадян не вдається прожити на заробітну плату. У зв’язку з цим частина українців змушена брати мікрокредити, щоб «дотягнути» до наступної зарплати.
Про це розповіли в Асоціації українських банків, посилаючись на дані з дослідження стану сектору мікрокредитування та попиту на його послуги, пише Zn.ua.
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Як зазначають в Асоціації, 13% населення країни змушені користуватися мікрокредитами, оскільки війна суттєво вплинула на фінансове становище багатьох. З огляду на те, що багато українців втратили стабільний дохід, не одержують вчасно зарплату або живуть лише на одну ставку, сектор мікрокредитування вкрай важливий.
«Мікрокредити — це „плече підтримки“ в тих чи інших непередбачуваних обставинах», — розповіли банкіри.
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За даними дослідження, 67% опитаних українців зізналися, що беруть мікрокредити під величезні відсотки для того, щоб вирішити нагальні матеріальні проблеми та дожити до наступної зарплати.
За інформацією Державної служби статистики, у 2023 році середня заробітна плата в Україні становила 17,44 тис. грн і перевищувала на 18% середню оплату праці попереднього року. При цьому річна інфляція у 2023-му, за даними статвідомства, становила 5,1%. Тобто зростання середньої заробітної плати мало б перекрити інфляцію, проте для 30% українського населення грошей все одно не вистачає.
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«Або дані про інфляцію не такі оптимістичні, як нам розповідають, або рівень нерівності в країні став набагато вищим, і ті, хто опинився за межею бідності, вже випали з офіційного обліку доходів», — повідомляє видання.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Work.ua, в лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн. «Зростання середньої зарплати на 3% — стабільна тенденція ринку праці», — сказано в дослідженні;
  • за даними Держстату, середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. При цьому номінальна зарплата штатних працівників зросла на 17,5%, порівняно із 2022 роком. Якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів.
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За матеріалами:
Novyny.live
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