У лютому в Україні збільшився рівень середньої зарплати: кому платять найбільше — Finance.ua
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У лютому в Україні збільшився рівень середньої зарплати: кому платять найбільше

Особисті фінанси
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У лютому в Україні збільшився рівень середньої зарплати: кому платять найбільше
У лютому в Україні збільшився рівень середньої зарплати: кому платять найбільше
У лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн.
Про це сказано в дослідженні Work.ua.
«Зростання середньої зарплати на 3% — стабільна тенденція ринку праці», — сказано в дослідженні.

Де зросли зарплати

Серед областей-лідерів зросли зарплати:
  • в Київській області (+1 000 грн до 22 000 грн);
  • Львівській (+800 грн до 20 000 грн);
  • Одеській (+900 грн до 19 400 грн);
  • Дніпропетровській областях (+500 грн до 19 000 грн).
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У Харківській області вже четвертий місяць поспіль середня зарплата залишається на позначці 17 500 грн.

У лютому зросли зарплати у працівників деяких категорій:

  • «Охорона, безпека» — 20 000 грн, +14% до січня;
  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 20 000 грн, +5%;
  • «Юриспруденція» — 18 800 грн, +4%;
  • «Фінанси, банк» — 16 700 грн, +4%;
  • «Освіта, наука» — 16 500 грн, +3%.

Вперше за тривалий час у двох категоріях середня зарплата знизилася:

  • «Сільське господарство, агробізнес «— 20 000 грн, -5%;
  • «Нерухомість» — 35 000 грн, -4%.

У кого найвищі зарплати

Найвищі середні зарплати — понад 70 000 грн — ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо.
Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати у лютому мали: медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник (40 000 грн).
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Нагадаємо, у Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.
Раніше у Work.ua повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і становила 15 000 грн. Лише в січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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