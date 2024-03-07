У лютому в Україні збільшився рівень середньої зарплати: кому платять найбільше — Finance.ua

У лютому в Україні збільшився рівень середньої зарплати: кому платять найбільше Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

У лютому в Україні збільшився рівень середньої зарплати: кому платять найбільше

У лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн.

Про це сказано в дослідженні Work.ua.

«Зростання середньої зарплати на 3% — стабільна тенденція ринку праці», — сказано в дослідженні.

Де зросли зарплати

Серед областей-лідерів зросли зарплати:

в Київській області (+1 000 грн до 22 000 грн);

Львівській (+800 грн до 20 000 грн);

Одеській (+900 грн до 19 400 грн);

Дніпропетровській областях (+500 грн до 19 000 грн).

Читайте також Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів

У Харківській області вже четвертий місяць поспіль середня зарплата залишається на позначці 17 500 грн.

У лютому зросли зарплати у працівників деяких категорій:

«Охорона, безпека» — 20 000 грн, +14% до січня;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 20 000 грн, +5%;

«Юриспруденція» — 18 800 грн, +4%;

«Фінанси, банк» — 16 700 грн, +4%;

«Освіта, наука» — 16 500 грн, +3%.

Вперше за тривалий час у двох категоріях середня зарплата знизилася:

«Сільське господарство, агробізнес «— 20 000 грн, -5%;

«Нерухомість» — 35 000 грн, -4%.

У кого найвищі зарплати

Найвищі середні зарплати — понад 70 000 грн — ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо.

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати у лютому мали: медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник (40 000 грн).

Читайте також У Нацбанку спрогнозували, що буде з робочими місцями та зарплатами в Україні у найближчому майбутньому

Нагадаємо, у Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

Раніше у Work.ua повідомляли , що від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і становила 15 000 грн. Лише в січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.