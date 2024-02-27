За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка) — Finance.ua

За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)

Від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і становила 15 000 грн. Лише в січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

За два роки повномасштабної війни середня зарплата зросла у кожній області.

«Цікаво, що в абсолютних цифрах найвищі доходи мають мешканці Київщини, однак тут зростання зарплат є найповільнішим», — зазначають автори дослідження.

Інфографіка: Work.ua

Як показують результати дослідження, найбільше середня зарплата зросла в Херсонській області - на 82%. Також великий показник у Донецькій області - 59%, Закарпатській — 58%, у Чернівецькій та Івано-Франківській — по 44%.

Найменше зростання зафіксовано в Київській області - 20%, Одеській — 23% та Полтавській — 29%.

Інфографіка: Work.ua

Також зазначається, що на ринку праці збільшилася частка жінок з 57% до 62%. Зросла частка людей у віковій групі від 18 до 24 років.

Інфографіка: Work.ua

Нагадаємо, у січні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 350 858 резюме. У третині всіх резюме як бажаний регіон роботи вказано Київську область або дистанційну зайнятість. Якщо порівняти із показниками грудня, кількість резюме зросла на 24%. Збільшення кількості кандидатів вплинуло на конкуренцію — вона зросла на 42%, як порівняти з груднем.

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