За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка) — Finance.ua
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За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)

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За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і становила 15 000 грн. Лише в січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.
Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
За два роки повномасштабної війни середня зарплата зросла у кожній області.
«Цікаво, що в абсолютних цифрах найвищі доходи мають мешканці Київщини, однак тут зростання зарплат є найповільнішим», — зазначають автори дослідження.
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Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Як показують результати дослідження, найбільше середня зарплата зросла в Херсонській області - на 82%. Також великий показник у Донецькій області - 59%, Закарпатській — 58%, у Чернівецькій та Івано-Франківській — по 44%.
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Найменше зростання зафіксовано в Київській області - 20%, Одеській — 23% та Полтавській — 29%.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Також зазначається, що на ринку праці збільшилася частка жінок з 57% до 62%. Зросла частка людей у віковій групі від 18 до 24 років.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Нагадаємо, у січні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 350 858 резюме. У третині всіх резюме як бажаний регіон роботи вказано Київську область або дистанційну зайнятість. Якщо порівняти із показниками грудня, кількість резюме зросла на 24%. Збільшення кількості кандидатів вплинуло на конкуренцію — вона зросла на 42%, як порівняти з груднем.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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