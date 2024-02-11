Ринок праці у січні: на які посади найбільша та найменша конкуренція — Finance.ua

Ринок праці у січні: на які посади найбільша та найменша конкуренція Сьогодні 10:25 — Особисті фінанси

Ринок праці у січні: на які посади найбільша та найменша конкуренція

У січні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 350 858 резюме. У третині всіх резюме як бажаний регіон роботи вказано Київську область або дистанційну зайнятість.

Про це свідчать результати дослідження компанії.

Кількість відгуків на вакансії

Якщо порівняти із показниками грудня, кількість резюме зросла на 24%. Збільшення кількості кандидатів вплинуло на конкуренцію — вона зросла на 42%, як порівняти з груднем.

Інфографіка: Work.ua

Якщо порівняти з попередніми місяцями, частка жінок на ринку праці збільшилася. А от у розподілі шукачів за віком і досвідом роботи суттєвих змін не відбулося.

Інфографіка: Work.ua

Найбільшу кількість відгуків на вакансії в грудні отримували роботодавці в Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській областях.

Найскладніша ситуація із відгуками кандидатів у Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях.

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У січні конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів перевищувала середні показники: українці й далі найбільше хочуть працювати онлайн.

Найбільш конкурентні посади

На найбільш конкурентні віддалені посади кількість відгуків від кандидатів зросла ще в декілька разів.

До таких посад належать Front-end розробник, верстальник, вебдизайнер, тестувальник, Android-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, програміст Java.

Найменш конкурентні посади

А от найважче знаходити фахівців робітничих професій і медиків.

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До переліку посад із найнижчою конкуренцією в січні увійшли машиніст тепловоза, складач поїздів, фахівець із каменеобробки, гірник, онкохірург, ендокринолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гірудотерапевт.

Кого найчастіше шукали роботодавці

На сайті Work.ua не тільки кандидати надсилають резюме, а й роботодавці можуть пропонувати шукачам вакансії. За критерієм співвідношення кількості пропонувань до кількості вакансій найактивнішими були роботодавці, які шукали домогосподарок, рієлторів, поліцейських, операторів контакт-центру, менеджерів із розвитку, менеджерів із продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, вчителів англійської, продавців-консультантів, промоутерів.

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Водночас побільшало кандидатів за такими професіями: вишивальниця (+107% до грудня), SMM-спеціаліст (+99%), формувальник (+72%), страховий агент (+68%), офіс-менеджер (+68%), дієтолог (+67%), екскурсовод (+67%), кресляр (+66%), психіатр (+66%), івент-менеджер (+64%).

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