Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах найбільша конкуренція — Finance.ua

Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах найбільша конкуренція
У червні 2023 року на сайті Work.ua в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» активно шукали роботу 26 532 особи. Найчастіше вони претендують на посади Front-end програміста, UI/UX дизайнера, тестувальника.
Як пише Work.ua, ці професії вважаються «посадою з низьким порогом входу», тобто доступною для всіх людей, незалежно від освіти. Наприклад, за програмою Мінцифри IT Generation саме ці три професії світчери обирали найчастіше.
Щодо інших особливостей шукачів: серед тих, хто розмістив або оновив резюме у червні, 39% жінки та 61% чоловіки. Для порівняння, в цілому по Україні ситуація серед кандидатів, що виходять на ринок праці, протилежна: 57% жінки та 43% чоловіки.
Конкуренція шукачів за роботу в ІТ майже втричі вища, ніж в цілому по Україні. Ситуація тут суттєво відрізняється від конкуренції на ринку праці як такому, де ми навпаки спостерігаємо дефіцит кадрів. Адже в цій сфері відбувається оптимізація у зв’язку з ризиками, про які ми писали вище.
Найбільшу конкуренцію спостерігаємо на такі посади:
- Front-end програміст (281 відгук на одну вакансію — у 10 разів більше, ніж в категорії);
- тестувальник (132);
- UI/UX дизайнер (130);
- програміст Unity (122);
- програміст Java (86).
Перші три професії у переліку — саме ті, де спостерігаються найповільніші темпи відновлення кількості вакансій до показників лютого 2022 року.
А от найнижча конкуренція за посадами:
- бізнес-аналітик (10);
- системний адміністратор (11);
- інтернет-маркетолог (14).
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