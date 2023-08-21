Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах найбільша конкуренція — Finance.ua

Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах найбільша конкуренція Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах найбільша конкуренція

У червні 2023 року на сайті Work.ua в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» активно шукали роботу 26 532 особи. Найчастіше вони претендують на посади Front-end програміста, UI/UX дизайнера, тестувальника.

Як пише Work.ua, ці професії вважаються «посадою з низьким порогом входу», тобто доступною для всіх людей, незалежно від освіти. Наприклад, за програмою Мінцифри IT Generation саме ці три професії світчери обирали найчастіше.

Щодо інших особливостей шукачів: серед тих, хто розмістив або оновив резюме у червні, 39% жінки та 61% чоловіки. Для порівняння, в цілому по Україні ситуація серед кандидатів, що виходять на ринок праці, протилежна: 57% жінки та 43% чоловіки.

Конкуренція шукачів за роботу в ІТ майже втричі вища, ніж в цілому по Україні. Ситуація тут суттєво відрізняється від конкуренції на ринку праці як такому, де ми навпаки спостерігаємо дефіцит кадрів. Адже в цій сфері відбувається оптимізація у зв’язку з ризиками, про які ми писали вище.

Інфографіка: Work.ua

Найбільшу конкуренцію спостерігаємо на такі посади:

Front-end програміст (281 відгук на одну вакансію — у 10 разів більше, ніж в категорії);

тестувальник (132);

UI/UX дизайнер (130);

програміст Unity (122);

програміст Java (86).

Перші три професії у переліку — саме ті, де спостерігаються найповільніші темпи відновлення кількості вакансій до показників лютого 2022 року.

А от найнижча конкуренція за посадами:

бізнес-аналітик (10);

системний адміністратор (11);

інтернет-маркетолог (14).

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