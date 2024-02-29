У Нацбанку спрогнозували, що буде з робочими місцями та зарплатами в Україні у найближчому майбутньому — Finance.ua
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У Нацбанку спрогнозували, що буде з робочими місцями та зарплатами в Україні у найближчому майбутньому

Особисті фінанси
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У Нацбанку спрогнозували, що буде з робочими місцями та зарплатами в Україні у найближчому майбутньому
У Нацбанку спрогнозували, що буде з робочими місцями та зарплатами в Україні у найближчому майбутньому
Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії очікують розширення кадрового штату в найближчому майбутньому.
Про це повідомляє Національний банк України.

Проблема з пошуком кваліфікованих кадрів

У Нацбанку зазначають, що підприємствам часто не вдається знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці.
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Ще до повномасштабної війни підприємства стикалися з проблемою пошуку кваліфікованих кадрів, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. У результаті безробіття скорочується, але дуже повільно.

Компанії підвищують зарплати

Зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат.
Багато компаній проводять не тільки номінальне підвищення оплати праці, але й реальне — тобто вище рівня інфляції.
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За оцінками НБУ, у минулому році реальні зарплати в Україні в середньому зросли на 3,5%.
НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Попит на кваліфікованих працівників лише збільшуватиметься, особливо в разі поліпшення безпекової ситуації наступного року.
«Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, у тому числі як за захисників, які повернуться з фронту, так і за мігрантів. Ця конкуренція, зі свого боку, й надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат», — додали в Нацбанку.
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Нагадаємо, протягом 2023 року у країні зареєстровано 483,2 тис. безробітних, що на 45,6% менше, ніж роком раніше. Станом на 1 лютого 2024 року статус безробітного мали 101,4 тис. українців. Серед них чоловіки становили 24,9 тис. осіб (або 24%), жінки — 76,5 тис. осіб (або 76%).
За даними Work.ua, від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і становила 15 000 грн. Лише в січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.

Довідка Finance.ua:

  • у листопаді минулого року в НБУ заявляли, що ринок праці в Україні відновлюється, а безробіття скорочується. Попри це, ситуація на ринку праці залишалась складною. Одна з головних причин — структурні перекоси на ринку праці, спричинені війною. У результаті роботодавці часто не могли знайти відповідного фахівця на відкриту вакансію
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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