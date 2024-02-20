У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні офіційно безробітних — Finance.ua

У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні офіційно безробітних Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні офіційно безробітних

Протягом 2023 року у країні зареєстровано 483,2 тис. безробітних, що на 45,6% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Кількість безробітних

Згідно із оприлюдненими даними, у 2023 році послугами Державної служби зайнятості скористалися 483,2 тис. зареєстрованих безробітних проти 867,6 тис. роком раніше.

Станом на 1 лютого 2024 року статус безробітного мали 101,4 тис. українців. Серед них чоловіки становили 24,9 тис. осіб (або 24%), жінки — 76,5 тис. осіб (або 76%).

Найбільшу частку серед зареєстрованих безробітних становлять українці віком від 35 до 44 років та від 45 до 55 років (по 30% відповідно).

Кількість вакансій

Протягом 2023 року роботодавці проінформували центри зайнятості про наявність 329,4 тис. вакансій. Найбільше пропозицій роботи було зареєстровано у Львівській (33,9 тис.), Дніпропетровській (29,5 тис.) областях та у Києві (26,6 тис.).

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В структурі вакансій 18% пропозицій були надані:

підприємствами переробної промисловості;

16% - оптової та роздрібної торгівлі;

13% - у сфері освіти;

9% - у сільському господарстві;

8% - у сфері охорони здоров’я;

8% - в державному управлінні й обороні;

7% - у сфері транспорту.

Нагадаємо, станом на 1 січня в Україні статус безробітного мали 96,1 тис. осіб, що вполовину менше, ніж роком раніше.

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Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати — з 1 січня 2024 року 7100 грн. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше ніж сім місяців, допомога призначається у мінімальному розмірі, який на сьогодні становить 1500 грн.

Довідка Finance.ua:

голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше повідомляв, що фактичний рівень безробіття в Україні на кінець 2023 року майже вдвічі перевищив аналогічний показник станом на кінець довоєнного 2021 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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