Уряд затвердив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття — Finance.ua

Уряд затвердив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Уряд затвердив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 30 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, затверджено дохідну та видаткову частини бюджету Фонду, а також розподіл за статтями витрат.

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«Передбачено, що доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд гривень, із них страхові внески — 16,5 млрд гривень, залишок коштів на початок року — 11,9 млрд гривень, а видатки Фонду у 2024 році становитимуть 18,5 млрд гривень», — уточнив Мельничук.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року офіційно статус безробітного в Україні мали 96,1 тис. осіб, тоді як на початок минулого року було зареєстровано 186,51 тис. безробітних.

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