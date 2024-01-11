Міжнародна організація праці прогнозує зростання глобального рівня безробіття — Finance.ua

Міжнародна організація праці прогнозує зростання глобального рівня безробіття Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Міжнародна організація праці прогнозує зростання глобального рівня безробіття

Світові аналітики очікують, що після незначного покращення у 2023 році, цього року глобальний рівень безробіття цього року зросте до 5,2%.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації праці.

У звіті МОП «Перспективи світової зайнятості та соціальної сфери на 2024 рік» прогнозується, що кількість безробітних зросте на 2 мільйони, піднявши глобальний рівень безробіття до 5,2% з 5,1% у 2023 році.

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Передусім погіршення станеться через зростання безробіття в країнах з розвиненою економікою.

У МОП заявили, що після короткого стрибка зростання, коли країни оговталися від пандемії, сукупне зростання продуктивності праці швидко повернулося до низьких темпів, які спостерігалися протягом попереднього десятиліття.

«У періоди повільного зростання продуктивності реальний наявний дохід і реальна заробітна плата часто вразливі до раптових цінових шоків», — йдеться в доповіді Міжнародної організації праці.

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Очікується, що протягом наступних двох років очікується незначне зростання зайнятості серед країн з рівнем доходу вище середнього, але приріст робочих місць у країнах з низьким рівнем доходу та доходом нижче середнього залишатиметься стабільним.

Зазначається, що повернення до допандемічних показників участі на ринку праці варіювалося в різних групах.

Участь жінок швидко відновилася, але помітний гендерний розрив все ще зберігається, особливо в країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються.

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Крім того, рівень безробіття серед молоді продовжує становити проблему. Відсоток людей, визначених як NEET (Not in Employment, Education or Training), залишається високим, особливо серед молодих жінок, що створює проблеми для довгострокових перспектив працевлаштування.

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