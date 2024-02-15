Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін — дослідження (інфографіка) Сьогодні 12:45 — Особисті фінанси

Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін — дослідження (інфографіка)

Індекс споживчих настроїв українців у січні 2024 року зменшився на 0,7 пункти та становить 76,4 пунктів.

Про це свідчать результати дослідження компанії Info Sapiens.

Аналітики Info Sapiens зазначають, що на початку 2024 року динаміка індексів без статистично значущих змін. Ситуація досить стабільна, є певна тенденція до погіршення індексу поточного становища, але наразі необхідне подальше спостереження за індексом. Також певна тенденція до покращення економічних очікувань (особливо довготривалих), але так само без статистично значимих змін.

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«У січні 2024 року індекс споживчих настроїв склав 76,4 п., що на 0,7 п. нижче за показник грудня 2023 року. Індекс поточного становища зменшився і складає 52 п., що на 2,8 п. нижче за рівень цього показника у грудні», — ідеться в дослідженні.

Індекс поточного становища:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 49,9 п., що на 4,3 п. нижче за показник у грудні;

індекс доцільності великих покупок зменшився на 1,2 п. та встановився на позначці 54 п.

Інфографіка: Info Sapiens

Індекс економічних очікувань у січні зріс на 0,7 п. та складає 92,7 п.:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища складає 89,4 п., що на 2,7 п. нижче за рівень цього показника у грудні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зріс на 0,3 п. та складає 80,5 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років зріс на 4,4 п. порівняно з минулим місяцем та складає 108,3 п.

Таблиця: Info Sapiens

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,6 п. та складає 118,4 п.

Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,2 п. та складає 180,9 п.

Індекс девальваційних очікувань зменшився на 2,1 п. та складає 148,2 п.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці в січні 2024 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,282 млрд доларів (в еквіваленті) і купили на 2,386 млрд доларів. У січні українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року — 1,523 млрд доларів).

Як повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, українці почали забирати гроші з банків. Вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.

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