Чи люблять українці свою роботу і що змусило би полюбити її більше (інфографіка) — Finance.ua
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Чи люблять українці свою роботу і що змусило би полюбити її більше (інфографіка)

Особисті фінанси
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Чи люблять українці свою роботу і що змусило би полюбити її більше (інфографіка)
Чи люблять українці свою роботу і що змусило би полюбити її більше (інфографіка)
40 годин на тиждень — стільки часу в середньому люди присвячують роботі. І те, чи любимо ми свою справу, значно впливає на якість життя. Експерти Work.ua розповіли, чи відчувають українці match зі своєю професією.
«Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її», — сказав якось Стів Джобс. Ба більше, ставлення до роботи впливає не лише на її якість, а й на задоволеність від життя в цілому. Хіба можна бути щасливими, коли 40 годин на тиждень займаєтеся тим, що вас не надихає, або ще гірше — викликає роздратування?
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Work.ua запитав у шукачів, чи люблять вони те, чим займаються. Зʼясувалося, що в половини користувачів статус «все складно» — вони не змогли визначитися із відповіддю. 25% опитаних — і як же це тішить — у захваті від професії та компанії. І ще чверть опитаних аж ніяк не можуть назвати себе щасливими на поточній роботі.
Чи люблять українці свою роботу і що змусило би полюбити її більше (інфографіка)
Але над будь-якими стосунками можна працювати. Тож ми запитали, які зміни допомогли б людям більше любити свою роботу. Серед ключових чинників: розмір заробітної плати, можливість впливати на графік і формат роботи.
Чи люблять українці свою роботу і що змусило би полюбити її більше (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • за даними work.ua, тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується. У січні середня заробітна плата склала 19 500 грн;
  • найвищі середні зарплати при цьому отримують у Київській (21 000 грн), Львівській (19 230 грн) та Одеській (18 500 грн) областях.
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За матеріалами:
Finance.ua
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