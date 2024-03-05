Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів — Finance.ua

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів

Середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. При цьому номінальна зарплата штатних працівників зросла на 17,5%, порівняно із 2022 роком.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У Держстаті зазначають, що якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів.

Держстат поки що не публікує даних щодо зміни реальної зарплати за 2023 рік, проте відомо, що середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

Довідка Finance.ua:

Уряд прогнозує, що у 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Далі очікується, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році;

А згідно з прогнозним курсом МВФ, зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.

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