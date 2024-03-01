Українці стали частіше брати мікрокредити від початку повномасштабної війни: на що витрачають кошти — Finance.ua
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Українці стали частіше брати мікрокредити від початку повномасштабної війни: на що витрачають кошти

Особисті фінанси
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Українці стали частіше брати мікрокредити від початку повномасштабної війни: на що витрачають кошти
Українці стали частіше брати мікрокредити від початку повномасштабної війни: на що витрачають кошти
Найчастіше громадяни України беруть мікрокредити для того, щоб купити товари щоденного вжитку до наступної заробітної плати, придбати ліки та відремонтувати власне житло або автомобіль.
Про це повідомили під час презентації дослідження, проведеного на замовлення Асоціації українських банків.
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Відсоток популярності мікрокредитування відрізняється по категоріям. З тих, хто отримав швидкі позики, витрачають кошти на:
  • щоденні потреби — 67%;
  • придбання ліків в аптеці - 31%;
  • витрати на ремонт житла або авто — 19%.
Наступна категорія, на яку найчастіше беруть мікрокредити, стосується сплати комунальних платежів, придбання взуття або одягу. Ці потреби складали відповідно 17% та 15% тих, хто кредитувався за швидкими позиками.
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Інфографіка: Інтерфакс-Україна/уoutube.com
Інфографіка: Інтерфакс-Україна/уoutube.com
Експерти підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість українців, які вирішили взяти мікрокредити:
  • 13% опитаних вперше вирішили оформити мікрокредит;
  • 12% користувачів стали брати кредити рідше;
  • 46% - частіше.
Лише 3% опитаних серед тих, хто мав мікрокредити вказали, що внаслідок російської агресії повністю відмовилась від мікрокредитування.
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26% респондентів зазначили, що їх мікрокредитування не змінилось з лютого 2022 року.
У загальному, послугами мікрофінансових організацій користується майже 13% громадян України.
Нагадаємо, багато фінансових установ переглянули свої умови кредитування, змінили ставки і вимоги до позичальників. Однак, незважаючи на складнощі, для багатьох українців питання кредитування під заставу нерухомості стає дедалі актуальнішим в умовах економічної нестабільності.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
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