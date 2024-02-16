Чи варто брати кредит під заставу нерухомості у воєнний час — Finance.ua
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Чи варто брати кредит під заставу нерухомості у воєнний час

Кредит&Депозит
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З початком військових дій в Україні стало складніше отримати кредит, і це пов’язано насамперед із ризиками, на які спираються кредитори. Багато фінансових установ переглянули свої умови кредитування, змінили ставки і вимоги до позичальників.
Однак, незважаючи на складнощі, для багатьох українців питання кредитування під заставу нерухомості стає дедалі актуальнішим в умовах економічної нестабільності.
Чи варто брати кредит під заставу нерухомості у воєнний час

Чи варто брати кредит під заставу нерухомості у воєнний час?

Чи варто брати кредит у воєнний час? Що краще: заставний чи беззаставний кредит? Як під час війни в Україні отримати позику максимально швидко і вигідно?

Плюси кредитування під заставу нерухомості у воєнний час

Плюси та мінуси кредитування під час війни варто розглянути уважно. Через військові дії багато громадян зіткнулися з втратою роботи, житла, заощаджень та іншими фінансовими труднощами.
У такій ситуації кредит може стати тимчасовим рішенням, допомагаючи відновити фінансове становище.
Плюси кредитування під час війни:
  • Швидке розв’язання фінансових проблем: Кредит може допомогти швидко вирішити фінансові труднощі, пов’язані з втратою доходу або необхідністю покрити непередбачені витрати.
  • Можливість відновити регулярний дохід: Взявши кредит на кілька місяців або років, можна паралельно працювати над відновленням стабільного доходу.
  • Доступ до коштів: Кредит надає доступ до коштів, які можуть бути необхідні для вирішення поточних проблем або реалізації планів на майбутнє.

Мінуси кредитування під час війни

  • Необхідність повернення: Важливо пам’ятати, що будь-який кредит, узятий під час війни, все одно доведеться повернути, і необхідно уважно оцінювати свої фінансові можливості.
  • Додаткові витрати: У деяких випадках банки можуть вводити додаткові комісії або вимоги, що може збільшити загальну вартість кредиту.
  • Ризик додаткових втрат: В умовах нестабільності ситуації ризик додаткових фінансових втрат може бути вищим, що потрібно враховувати під час ухвалення рішення про кредитування.
Чи варто брати кредит під заставу нерухомості у воєнний час

Вибір кредиту в умовах війни: заставний чи беззаставний?

Вибір між заставним і беззаставним кредитом залежить від індивідуальних обставин кожного позичальника. Під час воєнних дій кредит під заставу нерухомості може бути кращим варіантом, оскільки забезпечує доступ до більших сум і зазвичай має нижчу процентну ставку.
Однією з таких надійних компаній є ТОВ «Діамант +», яка має ліцензію Національного банку України на надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (рішення НБУ № 21/979-пк від 23.04.2021 року). Наша компанія готова запропонувати клієнтам кредит під заставу нерухомості на вигідних умовах навіть під час військових дій.
Ми усвідомлюємо, що в такі періоди клієнтам особливо важливо отримати фінансову підтримку швидко та без зайвої бюрократії. Тому ТОВ «Діамант +» пропонує наступні переваги кредитування:
  • Лояльні умови до офіційних доходів позичальника, без необхідності надання довідок.
  • Проста і швидка процедура оформлення з мінімальним переліком документів.
  • Можливість отримати значну суму кредиту залежно від вартості заставного майна.
  • Гнучкий вибір терміну кредитування до 10 років.
  • Приваблива процентна ставка від 1,5% на місяць.
  • Можливість дострокового погашення без додаткових комісій.
  • Відсутність необхідності в пошуку поручителя та наданні додаткових гарантій.
  • Індивідуальний підхід до кожного клієнта і можливість обговорення умов погашення, включно з відстрочкою платежів.

ТОВ «Діамант +»: вигідні та надійні умови кредитування під час війни

Чи варто брати кредит під заставу нерухомості у воєнний час
ТОВ «Діамант +» — ваш надійний партнер у фінансових рішеннях, особливо в складні часи воєнних дій. Ми готові запропонувати вам вигідні та надійні умови кредитування під заставу нерухомості, допомагаючи вам вирішити фінансові проблеми швидко та ефективно.
Наші фахівці готові проконсультувати вас і підібрати оптимальне рішення.
Зверніться до нас уже сьогодні за адресою: Київ, Саксаганського 28 офіс 4, або зателефонуйте за телефонами: +38 068 883 28 82, +38 096 515 55 22, +38 066 515 55 22.
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За матеріалами:
Діамант+
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