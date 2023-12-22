Ставки за мікрокредитами по-новому: як тепер вирахувати денну ставку — Finance.ua

Ставки за мікрокредитами по-новому: як тепер вирахувати денну ставку Сьогодні 19:01 — Кредит&Депозит

Ставки за мікрокредитами по-новому: як тепер вирахувати денну ставку

Під час засідання Верховної Ради 22 листопада народні депутати підтримали в другому читанні законопроєкт № 9422, який обмежує ставки за мікрокредитами. Документ 21 грудня підписав президент.

Після набрання чинності законом № 9422 в учасників ринку буде один місяць, щоб привести свою діяльність у відповідність до оновлених вимог, зокрема, щоб перейти на ставку 2,5% на день. Після цього є 120 днів на перехід до ставки 1,5% на день, і ще 120 днів — на перехід до денної відсоткової ставки у розмірі 1%.

Інформація про денну процентну ставку має бути обов’язково зазначена в договорі про споживчий кредит. За порушення норм закону кредитодавців штрафуватимуть.

У законі № 9422 прописана формула, за якою кредитори зобов’язані розраховувати свою денну відсоткову ставку: ДВС = (ЗВСК/ЗРК)/t х 100%

З такою розшифровкою зрозуміти основний принцип легко:

ДВС — денна відсоткова ставка;

ЗВСК — загальні витрати за споживчим кредитом;

ЗРК — загальний розмір кредиту;

t — термін кредитування в днях.

Щоб кредитори не роздували ціну кредиту за рахунок пені/штрафів (після закінчення воєнного стану), комісій та додаткових платежів (наприклад, за страховку), в законі чітко зазначено, що до денної ставки повинні входити всі витрати на споживчий кредит.

Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які платежі, які не вказані у кредитному договорі або не враховані під час розрахунку денної ставки.

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