Ставки за мікрокредитами по-новому: як тепер вирахувати денну ставку — Finance.ua

Ставки за мікрокредитами по-новому: як тепер вирахувати денну ставку
Під час засідання Верховної Ради 22 листопада народні депутати підтримали в другому читанні законопроєкт № 9422, який обмежує ставки за мікрокредитами. Документ 21 грудня підписав президент.
Про це сказано в статті Finance.ua Ставки за мікрокредитами по-новому: як працюватиме ринок.
Після набрання чинності законом № 9422 в учасників ринку буде один місяць, щоб привести свою діяльність у відповідність до оновлених вимог, зокрема, щоб перейти на ставку 2,5% на день. Після цього є 120 днів на перехід до ставки 1,5% на день, і ще 120 днів — на перехід до денної відсоткової ставки у розмірі 1%.
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Інформація про денну процентну ставку має бути обов’язково зазначена в договорі про споживчий кредит. За порушення норм закону кредитодавців штрафуватимуть.
У законі № 9422 прописана формула, за якою кредитори зобов’язані розраховувати свою денну відсоткову ставку: ДВС = (ЗВСК/ЗРК)/t х 100%
З такою розшифровкою зрозуміти основний принцип легко:
- ДВС — денна відсоткова ставка;
- ЗВСК — загальні витрати за споживчим кредитом;
- ЗРК — загальний розмір кредиту;
- t — термін кредитування в днях.
Щоб кредитори не роздували ціну кредиту за рахунок пені/штрафів (після закінчення воєнного стану), комісій та додаткових платежів (наприклад, за страховку), в законі чітко зазначено, що до денної ставки повинні входити всі витрати на споживчий кредит.
Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які платежі, які не вказані у кредитному договорі або не враховані під час розрахунку денної ставки.
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