Зеленський підписав закон щодо обмеження ставки за мікрокредитами — Finance.ua

Зеленський підписав закон щодо обмеження ставки за мікрокредитами Сьогодні 17:05 — Кредит&Депозит

Зеленський підписав закон щодо обмеження ставки за мікрокредитами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обмеження ставки за мікрокредитами.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

«Президент підписав законопроект № 9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників. Законопроєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день», — написав він.

Читайте також В Україні перепишуть відсотки за кредитами та депозитами: до чого готуватися в 2024 році

Нагадаємо, 22 листопада ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроєкт № 9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг за основу.

Мікрофінансовим організаціям надали перехідний місяць з дня набрання чинності законом на приведення своєї діяльності до нових вимог. Протягом цього місяця Нацбанк не зможе застосовувати жодних заходів впливу за недотримання вимог закону.

Відповідно до закону, максимальний розмір денної відсоткової ставки за мікрокредитами не може перевищувати 1%. Зміни запровадять поступово: упродовж перших 120 днів перехідного періоду відсоткова ставка не має перевищувати 2,5% на день, упродовж наступних 120 днів — 1,5%.

Читайте також Що робити, якщо важко виплачувати кредит

Недотримання вимог закону щодо обмеження ставки передбачає для порушника штраф у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85−170 тис. грн) за кожний випадок.

Зокрема, закон передбачає:

обмеження денної процентної ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

заборону кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборону встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов’язання кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.