Безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника з початку війни — Finance.ua

Безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника з початку війни Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника з початку війни

Безробіття в Україні зменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляють експерти Центру економічних стратегій.

«Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у березні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 13,7%», — сказано в повідомленні.

Згідно цієї оцінки, безробіття зменшилося до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення.

Графік: ЦЕС

Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушені економити на їжі — у березні 2024 року становив 23,2%.

Також зазначається, що кількість нових вакансій на ринку останні два місяці залишається на рівні близько 80% від середнього у 2021 році.

Активність шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років.

Графік: ЦЕС

Нагадаємо, зазвичай у щомісячних дослідженнях Work.ua фіксує зростання заробітної плати на 500 грн. Однак березень став винятком, і розмір середньої зарплати так і залишається на позначці 20 000 грн.

З-поміж областей-лідерів незмінними лишилися зарплати у Львівській (20 000 грн) і Дніпропетровській (19 000 грн) областях.

Довідка Finance.ua:

сума допомоги з безробіття залежить від страхового стажу, як загального так і протягом року, який передує місяцю реєстрації особи як безробітної;

також вплив має підстава припинення трудових відносин та розмір зарплати, отриманої перед звільненням;

допомогу з безробіття визначають у відсотках до їх середньої заробітньої плати, залежно від страхового стажу.



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