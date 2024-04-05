У кого найвищі зарплати в Україні - дослідження Work.ua — Finance.ua

У кого найвищі зарплати в Україні - дослідження Work.ua Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

У кого найвищі зарплати в Україні - дослідження Work.ua

Зазвичай у щомісячних дослідженнях Work.ua фіксує зростання заробітної плати на 500 грн. Однак березень став винятком, і розмір середньої зарплати так і залишається на позначці 20 000 грн.

У яких областях найбільші зарплати

З-поміж областей-лідерів незмінними лишилися зарплати у Львівській (20 000 грн) і Дніпропетровській (19 000 грн) областях.

Після 4 місяців плато збільшився розмір середньої зарплати на Харківщині (+500 грн до 18 000 грн). Також цей показник зріс у Київській (+400 грн до 22 400 грн) й Одеській (+600 грн до 20 000 грн) області.

У березні також зросли зарплати у працівників деяких категорій:

«Страхування» — 25 000 грн, +14% до лютого;

«Нерухомість» — 37 500 грн, +7%;

«Освіта, наука» — 17 500 грн, +6%;

«ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 20 000 грн, +5%;

«Телекомунікації та зв’язок» — 21 000 грн, +5%;

«Юриспруденція» — 19 600 грн, +5%.

У кого найвищі доходи

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.

Серед цивільних професій найбільші зарплати у березні мали: медіабайер (52 500 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), ендодонтист, рихтувальник, рієлтор (40 000 грн), бізнес-аналітик (38 000 грн).

Довідка Finance.ua:

за даними Мінекономіки, українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

у цьому році може відбутися індексація зарплат для всіх працівників, проте сума підвищення буде різною для кожного. Якщо індексації не буде, роботодавця накажуть згідно з українським законодавством;

у березні компанії опублікували на DOU 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік. Найбільше вакансій з’явилось у маркетингу.



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