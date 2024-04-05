Цього року може відбутися індексація зарплат для усіх працівників — Finance.ua
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Цього року може відбутися індексація зарплат для усіх працівників

Казна та Політика
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У цьому році може відбутися індексація зарплат для всіх працівників, проте сума підвищення буде різною для кожного. Якщо індексації не буде, роботодавця накажуть згідно з українським законодавством, повідомляє ICTV.
Якщо роботодавець не індексує заробітну плату своїм працівникам або робить це з запізненням, він буде нести відповідальність:
  1. фінансову — штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;
  2. адміністративну — стягнення від 510 до 1 700 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума стягнення складе від 1 700 до 5 100 гривень за такі категорії працівників:
  • неповнолітнього;
  • вагітної жінки;
  • батька-одинака;
  • батька, який виховує дитину до 14 років;
  • батька, який виховує дитину-інваліда.
У 2023 році індексацію призупинили, але у 2024 році таке рішення не було прийнято, тому ця процедура стала обов’язковою до виконання.
Виплати індексуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому офіційно опубліковано Держстатом індекс споживчих цін. Тож базовим місяцем для індексації буде місяць, у якому здійснено підвищення зарплати, а саме січень 2024 року.
Індексація зарплат населення проводиться, коли індекс споживчих цін перевищив поріг 103%. Варто зауважити, що індексації підлягає лише частина зарплати, а саме, та яка відповідає прожитковому мінімуму.
Тобто, якщо у працівника зарплата становить 10 000 гривень, проіндексують лише 3 028 гривень — прожитковий мінімум для працездатних осіб.
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За матеріалами:
ICTV
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