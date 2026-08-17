Митниця використовуватиме планшети з централізованим керуванням Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Держмитслужба успішно реалізувала пілотний проєкт із використання планшетів під час здійснення митних формальностей, цей досвід можуть поширити на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У пункті пропуску «Грушів — Будомєж» на українсько-польському кордоні Держмитслужба успішно реалізувала пілотний проєкт із використання планшетів під час здійснення митних формальностей.

За його результатами застосування цих пристроїв запроваджено на постійній основі.

У Держслужбі пояснюють, що прагнуть зробити митні процедури швидшими, зручнішими та більш прозорими, водночас мінімізуючи вплив людського фактору. Використання планшетів є одним із практичних кроків, який дає змогу об’єднати всі ці аспекти в один.

«Інспектор працює безпосередньо в зоні митного контролю: фотографує транспортний засіб та результати огляду — і зроблені фото одразу вносяться до митної інформаційної системи через захищені канали зв’язку, без проміжних кроків», — говориться у повідомленні.

Пристрій функціонує в захищеному режимі, а всі дії з ним фіксуються. Оформлення пришвидшується саме за рахунок того, що інспектору не потрібно повертатися до стаціонарного робочого місця та повторно вносити дані, а пряме завантаження фото до системи мінімізує ризики підміни фотоматеріалів.

Наразі служба опрацьовує можливість поширення цього досвіду на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, зокрема, «Шегині-Медика» та «Смільниця-Кросценко». Загалом визначено потребу в оснащенні планшетами 42 автомобільних пунктів пропуску.

Для безпечного та централізованого керування планшетами також опрацьовується впровадження спеціального програмного рішення. Воно забезпечить контроль налаштувань пристроїв, обмеження окремих функцій та їхню роботу виключно у межах пунктів пропуску, повідомляють у ДМС.

Економічна Правда За матеріалами:

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