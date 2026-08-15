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Корупція в Україні не зменшується, а «топова» навіть зростає, — керівник САП

Казна та Політика
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Держава демонструє відсутність політичної волі для належної боротьби з корупцією.
Держава демонструє відсутність політичної волі для належної боротьби з корупцією.
Корупція в Україні не демонструє тенденції до зниження, а рівень топкорупції навіть зростає.
Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко на брифінгу, передає РБК-Україна.
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Що заважає боротьбі з корупцією

Клименко заявив, що держава демонструє відсутність політичної волі для належної боротьби з корупцією.
«Корупція в Україні не зменшується. Вона залишається на одному і тому самому рівні. Або якщо говорити про топкорупцію, то вона навіть зростає. Держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином», — зазначив керівник САП.
За його словами, невирішеною залишається проблема з експертною установою. Також досі не скасовані так звані «правки Лозового», які дають корупціонерам можливість уникати відповідальності через закриття проваджень із суто формальних підстав.
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Окремою проблемою Клименко назвав відсутність у САП повноважень самостійно розпочинати розслідування щодо народних депутатів, а також погоджувати слідчі та негласні слідчі дії стосовно нардепів.
«Тому ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка взагалі не має відношення до антикорупційної структури», — підкреслив керівник САП.

Чому потрібні міжнародні слідчі групи

Клименко також звернув увагу на проблеми з екстрадицією та створенням спільних слідчих груп з іншими державами.
За його словами, більшість корупційних схем сьогодні виходять за межі України та охоплюють одразу кілька юрисдикцій. Як приклад він навів справу «Мідас», у легалізації коштів за якою задіяна велика кількість юрисдикцій.
«Ми маємо необхідність створення міжнародних слідчих груп з іншими юрисдикціями, щоб максимально швидко і зручно отримувати докази в цьому конкретному кримінальному провадженні і обмінюватися інформацією з прокурорами інших юрисдикцій», — пояснив Клименко.
За його словами, саме ці проблеми не вирішуються тривалий час, тому про них варто говорити відкрито.
За матеріалами:
РБК-Україна
КорупціяКорупціонериПротидія корупціїСАП
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