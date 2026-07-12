Як правильно повідомити про можливу корупцію Сьогодні 13:21

Що варто знати перед повідомленням про можливу корупцію, Фото: magnific

Кожен громадянин може повідомити про корупційний злочин. Водночас звернення має містити конкретні факти та достатньо інформації про можливе порушення.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Яку інформацію потрібно зазначити у зверненні

За словами фахівців, не кожне службове порушення має ознаки корупції. Зазвичай йдеться про використання службового становища чи повноважень для отримання неправомірної вигоди — як для себе, так і на користь інших осіб.

Звернення можна подати анонімно, однак воно має містити конкретну інформацію, яку можна перевірити.

Зокрема, рекомендується вказати:

що саме сталося;

хто причетний до порушення (ім'я, посада, назва установи чи організації);

де і коли відбулася подія;

за яких обставин вам стало про неї відомо;

які документи, листування, фото, відео або інші матеріали підтверджують викладене;

хто ще може підтвердити ці обставини.

Розслідуванням і запобіганням корупційним правопорушенням займаються спеціально уповноважені державні органи: Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Національна поліція, Державне бюро розслідувань (ДБР) та органи прокуратури.

Заявник і викривач мають різний статус. Викривачем вважається людина, яка дізналася про можливе корупційне правопорушення під час роботи, служби, навчання або іншої професійної діяльності.

Для викривачів закон передбачає спеціальні гарантії захисту.

У Мінʼюсті додають, перед надсиланням повідомлення варто переконатися, що воно містить відповіді на ключові запитання: хто, що, де, коли і за яких обставин міг вчинити можливе правопорушення.

До цього Finance.ua зазначав , що за 4 місяці 2026 року корупціонерам було винесено 814 судових рішень. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Понад 90% усіх судових рішень стосуються проблем із деклараціями. В усіх справах цьогоріч порушники відбулись лише штрафами.

Також ми писали , що понад половина українців вважають корупцію в органах влади більшою загрозою для розвитку країни, ніж повномасштабна війна росії проти України.

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