НБУ назвав обсяг міжнародної допомоги Україні на три роки Сьогодні 08:04 — Казна та Політика

Дефіцит державного бюджету без урахування грантів у доходах за підсумками 2026 року становитиме близько 35% ВВП. Надалі він поступово скорочуватиметься: до 26% ВВП у 2027 році та 15% ВВП у 2028 році.

Про це свідчить липневий Інфляційний звіт Національного банку України.

Водночас бюджетні дефіцити залишатимуться значними через необхідність підтримувати високий рівень обороноздатності, модернізувати оборонно-промисловий комплекс, а також відновлювати та оновлювати інфраструктуру з урахуванням безпекових вимог.

Міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом фінансування

Ключовим джерелом фінансування дефіциту бюджету залишатиметься міжнародна допомога.

НБУ прогнозує, що загальний обсяг міжнародної підтримки, включно з непрямим бюджетним фінансуванням, у 2026 році становитиме $87 млрд, у 2027 році — $59 млрд, а у 2028 році — $33 млрд.

Це дасть змогу наростити міжнародні резерви до $70−74 млрд у 2026−2028 роках.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк прогнозує прискорення інфляції в Україні до 10% у 2026 році, тоді як реальний ВВП зросте лише на 1,8%. Водночас дефіцит бюджету без урахування грантів може сягнути близько 35% ВВП, а обсяг міжнародної підтримки — $87 млрд.

За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка України зросте на 1,8%. Обстріли підприємств та логістичної інфраструктури суттєво обмежуватимуть внутрішнє виробництво та стримуватимуть інвестиційну активність.

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