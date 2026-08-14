0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розвиток публічно-приватного партнерства: що змінили

Казна та Політика
17
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким встановлює чіткі правила підготовки проєктів публічно-приватного партнерства (ППП), спрощує підготовку невеликих проєктів ППП та уніфікує підходи до підготовки проєктів ППП і публічних інвестицій.

Ухвалений документ передбачає:

  • зрозумілі та уніфіковані підходи до підготовки, оцінки, відбору та реалізації проєктів ППП і концесії.
  • для проєктів вартістю до 5,5 млн євро запроваджується спрощений підхід до підготовки
  • підготовка проєктів ППП інтегрується у загальну систему управління публічними інвестиціями — що означає єдині принципи планування, оцінки, пріоритизації та відбору проєктів.
Зокрема, створено можливість реалізовувати проєкти, які складно профінансувати лише з бюджету — ППП дозволяє залучати приватні ресурси та розподіляти ризики між сторонами. Це дає більше можливостей для розвитку територій.
Також новий підхід сприятиме швидшій реалізації проєктів з модернізації критично важливої інфраструктури, ефективному залученню європейських та міжнародних інвестиційних інструментів тощо.
Крім того, прийнята постанова вносить зміни до постанови від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями». Мета — зробити процедури підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм послідовнішими та прозорішими, а вимоги до їх підготовки — чіткішими залежно від масштабу і складності проекту.

Зміни передбачають:

  • удосконалення підготовки та оцінки публічних інвестиційних проєктів — оновлення вимог до попереднього інвестиційного та інвестиційного ТЕО, галузевої та експертної оцінки, а також визначення готовності проєкту до реалізації;
  • інтеграцію оцінки можливості ППП у підготовку публічних інвестиційних проєктів — під час оцінки визначатиметься можливість та доцільність залучення приватного партнера;
  • формування єдиних проєктних портфелів державного, регіонального та місцевого рівнів із можливістю їх актуалізації протягом життєвого циклу проєктів;
  • чіткіше визначення ролей та відповідальності учасників підготовки й реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм;
  • можливість коригування проєктів і програм протягом їх життєвого циклу з повторною оцінкою у разі суттєвих змін;
  • посилення планування, моніторингу та оцінки результатів реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм;
  • захист чутливої інформації — для проєктів, розкриття даних про які може створювати ризики для критичної інфраструктури, кібербезпеки чи національної безпеки, встановлюються відповідні обмеження доступу та оприлюднення.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems