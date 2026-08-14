Розвиток публічно-приватного партнерства: що змінили Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким встановлює чіткі правила підготовки проєктів публічно-приватного партнерства (ППП), спрощує підготовку невеликих проєктів ППП та уніфікує підходи до підготовки проєктів ППП і публічних інвестицій.

Ухвалений документ передбачає:

зрозумілі та уніфіковані підходи до підготовки, оцінки, відбору та реалізації проєктів ППП і концесії.

для проєктів вартістю до 5,5 млн євро запроваджується спрощений підхід до підготовки

підготовка проєктів ППП інтегрується у загальну систему управління публічними інвестиціями — що означає єдині принципи планування, оцінки, пріоритизації та відбору проєктів.

Зокрема, створено можливість реалізовувати проєкти, які складно профінансувати лише з бюджету — ППП дозволяє залучати приватні ресурси та розподіляти ризики між сторонами. Це дає більше можливостей для розвитку територій.

Також новий підхід сприятиме швидшій реалізації проєктів з модернізації критично важливої інфраструктури, ефективному залученню європейських та міжнародних інвестиційних інструментів тощо.

Крім того, прийнята постанова вносить зміни до постанови від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями». Мета — зробити процедури підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм послідовнішими та прозорішими, а вимоги до їх підготовки — чіткішими залежно від масштабу і складності проекту.

Зміни передбачають:

удосконалення підготовки та оцінки публічних інвестиційних проєктів — оновлення вимог до попереднього інвестиційного та інвестиційного ТЕО, галузевої та експертної оцінки, а також визначення готовності проєкту до реалізації;

інтеграцію оцінки можливості ППП у підготовку публічних інвестиційних проєктів — під час оцінки визначатиметься можливість та доцільність залучення приватного партнера;

формування єдиних проєктних портфелів державного, регіонального та місцевого рівнів із можливістю їх актуалізації протягом життєвого циклу проєктів;

чіткіше визначення ролей та відповідальності учасників підготовки й реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм;

можливість коригування проєктів і програм протягом їх життєвого циклу з повторною оцінкою у разі суттєвих змін;

посилення планування, моніторингу та оцінки результатів реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм;

захист чутливої інформації — для проєктів, розкриття даних про які може створювати ризики для критичної інфраструктури, кібербезпеки чи національної безпеки, встановлюються відповідні обмеження доступу та оприлюднення.

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