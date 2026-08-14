Розвиток публічно-приватного партнерства: що змінили
Ухвалений документ передбачає:
- зрозумілі та уніфіковані підходи до підготовки, оцінки, відбору та реалізації проєктів ППП і концесії.
- для проєктів вартістю до 5,5 млн євро запроваджується спрощений підхід до підготовки
- підготовка проєктів ППП інтегрується у загальну систему управління публічними інвестиціями — що означає єдині принципи планування, оцінки, пріоритизації та відбору проєктів.
Зміни передбачають:
- удосконалення підготовки та оцінки публічних інвестиційних проєктів — оновлення вимог до попереднього інвестиційного та інвестиційного ТЕО, галузевої та експертної оцінки, а також визначення готовності проєкту до реалізації;
- інтеграцію оцінки можливості ППП у підготовку публічних інвестиційних проєктів — під час оцінки визначатиметься можливість та доцільність залучення приватного партнера;
- формування єдиних проєктних портфелів державного, регіонального та місцевого рівнів із можливістю їх актуалізації протягом життєвого циклу проєктів;
- чіткіше визначення ролей та відповідальності учасників підготовки й реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм;
- можливість коригування проєктів і програм протягом їх життєвого циклу з повторною оцінкою у разі суттєвих змін;
- посилення планування, моніторингу та оцінки результатів реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм;
- захист чутливої інформації — для проєктів, розкриття даних про які може створювати ризики для критичної інфраструктури, кібербезпеки чи національної безпеки, встановлюються відповідні обмеження доступу та оприлюднення.
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