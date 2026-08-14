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У БЕБ залишилася тільки чверть керівного складу після проведення атестації

Казна та Політика
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За результатами першого етапу атестації керівників Бюро економічної безпеки лише 12 осіб пройшли атестацію — 74% керівного складу органу перезавантажать та оновлять.
Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Всього атестації підлягали 50 керівників, з них 40 з центрального апарату БЕБ, а 10 — з територіальних управлінь.
Після оголошення атестацій 28 керівників звільнилося з органу: 21 з центрального апарату та 7 з територіальних управлінь.
Решта — 22 особи — розпочали атестацію. Її успішно завершили 12 осіб — всі вони з центрального апарату БЕБ. Повалили атестацію 9 працівників, з яких 6 з центрального апарату і 3 — з територіальних управлінь.
Таким чином, жоден керівник територіального управління БЕБ не дійшов до кінця атестації — всі або звільнилися раніше, або провалили атестацію.
Зараз триває другий етап атестації. З 915 працівників прохідний бал набрали 887 осіб. Тобто тестування не пройшли 28, або 3,1% працівників.
Наступний етап — співбесіди працівників із комісіями.
За матеріалами:
Економічна Правда
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