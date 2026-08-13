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Міноборони показало новий український бронеавтомобіль

Казна та Політика
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Міноборони показало новий український бронеавтомобіль
Міноборони показало новий український бронеавтомобіль
Українським військовим став доступний не лише бронеавтомобіль MAC OWL «Сова», а й однойменний бронетранспортер — Міністерство оборони кодифікувало новий OWL-APC (Armored Personnel Carrier) «Сова-БТР».
Він вирізняється жорстким корпусом-монококом, технологіями віртуальної реальності, найвищим захистом від мін у світі й універсальністю.
«Сову-БТР» виготовили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення бронетехніки для жорстких умов сучасної війни. У лінійці виробів підприємства є згаданий вище спеціальний бронеавтомобіль «Сова», який має найвищий захист від мін серед техніки цього класу.

Які переваги має «Сова-БТР»

Цей бронетранспортер призначений для перевезення особового складу підрозділів силових відомств під час виконання завдань за призначенням, проведення бойових дій, вогневої підтримки, навчань, спеціальних операцій, патрулювання, ліквідації наслідків стихійних, техногенних аварій і катастроф у складних умовах.
Під час випробувань бронеавтомобіль «Сова-БТР» підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для виконання широкого переліку військових задач.
«Сова-БТР» має низку переваг перед іншими бронетранспортерами:
  • компактність;
  • висока мобільність завдяки колісній формулі 4×4;
  • більший запас ходу;
  • вища максимальна швидкість;
  • мала вага;
  • нижчі експлуатаційні витрати;
  • простіше і дешевше обслуговування;
Крім того, «Сова-БТР» має низьку помітність на полі бою.
За матеріалами:
Finance.ua
Армія
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