Міноборони показало новий український бронеавтомобіль Сьогодні 21:27 — Казна та Політика

Міноборони показало новий український бронеавтомобіль

Українським військовим став доступний не лише бронеавтомобіль MAC OWL «Сова», а й однойменний бронетранспортер — Міністерство оборони кодифікувало новий OWL-APC (Armored Personnel Carrier) «Сова-БТР».

Він вирізняється жорстким корпусом-монококом, технологіями віртуальної реальності, найвищим захистом від мін у світі й універсальністю.

«Сову-БТР» виготовили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення бронетехніки для жорстких умов сучасної війни. У лінійці виробів підприємства є згаданий вище спеціальний бронеавтомобіль «Сова», який має найвищий захист від мін серед техніки цього класу.

Які переваги має «Сова-БТР»

Цей бронетранспортер призначений для перевезення особового складу підрозділів силових відомств під час виконання завдань за призначенням, проведення бойових дій, вогневої підтримки, навчань, спеціальних операцій, патрулювання, ліквідації наслідків стихійних, техногенних аварій і катастроф у складних умовах.

Під час випробувань бронеавтомобіль «Сова-БТР» підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для виконання широкого переліку військових задач.

«Сова-БТР» має низку переваг перед іншими бронетранспортерами:

компактність;

висока мобільність завдяки колісній формулі 4×4;

більший запас ходу;

вища максимальна швидкість;

мала вага;

нижчі експлуатаційні витрати;

простіше і дешевше обслуговування;

Крім того, «Сова-БТР» має низьку помітність на полі бою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.