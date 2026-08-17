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Швейцарія виділила близько 730 тис. дол. на збереження Києво-Печерської лаври

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Швейцарія виділила близько 730 тис. дол. на збереження Києво-Печерської лаври
Швейцарія виділила близько 730 тис. дол. на збереження Києво-Печерської лаври
Швейцарія у співпраці з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків (близько 730 тисяч доларів США) на збереження та реставрацію Києво-Печерської лаври — об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Про це пише в заяві міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На що підуть кошти

Кошти підуть на захист та відновлення пам’ятки після російського удару по святині за два місяці до святкування її 975-річчя.
Очільник МЗС України подякував партнерам за солідарність, наголосивши, що Києво-Печерська лавра є невіддільною частиною європейського та світового культурного надбання.
У межах візиту до Києва Жак Гербер провів переговори з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані щодо координації спільних дій для захисту комплексу.
За матеріалами:
Finance.ua
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