Швейцарія виділила близько 730 тис. дол. на збереження Києво-Печерської лаври Сьогодні 14:12 — Фондовий ринок

Швейцарія виділила близько 730 тис. дол. на збереження Києво-Печерської лаври

Швейцарія у співпраці з ЮНЕСКО виділить 600 тисяч швейцарських франків (близько 730 тисяч доларів США) на збереження та реставрацію Києво-Печерської лаври — об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише в заяві міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На що підуть кошти

Кошти підуть на захист та відновлення пам’ятки після російського удару по святині за два місяці до святкування її 975-річчя.

Очільник МЗС України подякував партнерам за солідарність, наголосивши, що Києво-Печерська лавра є невіддільною частиною європейського та світового культурного надбання.

У межах візиту до Києва Жак Гербер провів переговори з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані щодо координації спільних дій для захисту комплексу.

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